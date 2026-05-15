Alexis Sánchez, con una "implicación impecable" y una "calidad brutal"

Álvaro Borrego 15 MAY 2026 - 14:15h.

Luis García Plaza ha destacado el compromiso del chileno, clave en este tramo final de temporada

La anécdota de la negociación del Sevilla con García Plaza: "¿Eres capaz de hacer tres victorias?"

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Luis García Plaza hizo especial mención este viernes al delantero chileno Alexis Sánchez, quien a su juicio tiene "una calidad brutal" y también "una implicación impecable". Un futbolista clave para el resurgir del Sevilla FC. Él marcó el gol del triunfo contra la Real Sociedad, le anularon otro frente al Espanyol y él mismo robó la pelota que a la postre terminaría en la jugada del 2-3 definitivo contra el Villarreal. Se convierte el atacante en el gran revulsivo de este equipo, demostrando por enésima vez que, pese a sus 37 años, esto del fútbol no entiende de edades.

El preparador madrileño, en la conferencia de prensa que ofreció previa al partido en el que recibirán en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo domingo al Real Madrid, dijo del internacional chileno que sabía de la calidad de Alexis pero que tenía que ver su "implicación" y que "cada vez que entra se nota".

Luis García Plaza, que habitualmente utiliza al chileno, de 37 años, en las segundas partes de los encuentros, explicó que es "un jugador muy importante" para el equipo y que cuando sale aporta mucho "cuando los partidos están más abiertos".

"Puede jugar de titular, pero está teniendo en las segundas partes más aportaciones que algunos titulares", subrayó el entrenador del Sevilla, equipo al que Alexis Sánchez se incorporó al inicio de la temporada tras jugar en el Udinese italiano y después de una dilatada experiencia en el fútbol europeo en equipos como el Barcelona, los ingleses del Arsenal y Manchester United, el Inter de Milán italiano o el Olymoiqye de Marsella francés.