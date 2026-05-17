Pepe Jiménez Sevilla, 17 MAY 2026 - 21:29h.

Neal Maupay se despidió en solitario del Sánchez-Pizjuán

Uno por uno del Sevilla FC ante el Real Madrid; empate a goles legales

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Hay gestos que valen más que mil palabras. De momento, ningún futbolista del Sevilla ha confirmado su adiós del Sánchez-Pizjuán, pero tras la cita del domingo ante el Real Madrid, hubo situaciones sobre el verde que evidenciaron ciertas despedidas.

Las evidentes fueron dos. Alexis Sánchez se quitó la camiseta, se detuvo ante la grada del Gol Norte y se quedó mirando fijamente hacia los aficionados sevillistas, sabiendo que su breve etapa en el Sánchez-Pizjuán se acababa.

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También hacía gestos de despedida Odysseas Vlachodimos, que finaliza su cesión en el Sevilla y parece realmente complicado que consiga seguir una temporada más en Nervión a pesar de que él mismo ha confirmado que se siente realmente comodo aquí.

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Mucho más claro, si cabe, fue Neal Maupay, atacante que esperó a que el resto de sus compañeros se marchasen al vestuario para dar una vuelta de honor al Sánchez-Pizjuán, despidiéndose poco a poco de todos los que aún estaban en el estadio.

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El galo también acaba su etapa tras su cesión, un préstamo que ha mezclado tantas sensaciones positivas, como aquel gol ante el Mallorca o sus buenas actuaciones en el tramo final, como negativas, lejos de ser la revolución que se esperaba.

El enigma de Luis García Plaza

No fue tan claro Luis García Plaza. El entrenador se paseó lentamente por el césped junto a César Azpilicueta, otro que apunta a marcharse. Ambos iban mirando a la grada, haciendo gestos de despedida, aunque ninguno de los dos ha dejado claro su destino tras haber cumplido, de una manera u otra, su objetivo en el Sevilla.

Nemanja Gudelj llegó incluso a hablar ante los medios oficiales, pero no habló nada sobre su continuidad o su salida, dejando la puerta abierta a ambas posibilidades en este tramo final de la temporada.

Falta aún un encuentro, pero los gestos vividos este domingo evidencian ciertas despedidas en el Sevilla.