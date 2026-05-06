Alberto Bravo 06 MAY 2026 - 19:19h.

En pleno extraordinario se destinaron 300.000 euros para su ejecución

Abel Caballero y la estatua de Iago Aspas en Balaídos: "Ha aceptado"

Compartir







VigoEl pleno del Concello de Vigo, en sesión extraordinaria, aprobó este miércoles 6 de mayo la inversión de 15,6 millones de euros en inversiones en distintas actuaciones para toda la ciudad. Entre ellas se dio luz verde a destinar 300.000 euros para la realización e instalación de una estatua de Iago Aspas en el estadio de Balaídos. El mejor jugador de la historia del Celta tendrá en pocos meses un homenaje acorde a su leyenda para hacerlo inmortal.

Como si fuese Bobby Charlton en Old Trafford Iago Aspas contará con su estatua en el estadio de Balaídos, será en la zona situada entre Marcador y Tribuna. Ahí se ha decidido situar la misma con el beneplácito del alcalde olívico.

PUEDE INTERESARTE Pena máxima en contra del Celta

"Creo que es el sitio perfecto y a Iago le parece bien. Se lo merece. Es una persona muy importante en la ciudad y quiero que todo el mundo entienda lo importante que es tener una dedicación deportiva y profesional de estas características", había revelado Abel Caballero hace escasos días.

PUEDE INTERESARTE El Celta, tras el fichaje de un central izquierdo que pueda jugar de lateral

Ahora, con esos 300.000 euros aprobados para el proyecto, se darán los siguientes pasos. Arrancará un concurso de ideas. "Al ganador del concurso de ideas se le contratará la realización y la ejecución de la escultura", había avanzado el regidor. De esta manera la escultura con la que Vigo rendirá su particular homenaje al mejor jugador de la historia celeste prosigue dando pasos en firme.

"La trayectoria de Iago Aspas es un elemento de cohesión social, es un orgullo colectivo. Y por eso haremos este homenaje a un deportista de esta envergadura", destacó Abel Caballero que hace meses que trabaja en este proyecto.