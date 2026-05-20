Las dos nuevas reglas de la NFL, un plus internacional sin protección de partidos

Juan Pérez 20 MAY 2026 - 18:24h.

Las franquicias pierden el veto para los partidos lejos de Estados Unidos

La cuenta atrás para comprar las entradas del NFL Madrid Game 2026

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La sonada reunión de propietarios de la NFL del pasado martes 19 de mayo promete una evolución en el estandarte global de la competición con respecto a los partidos internacionales. Los nueve enfrentamientos de este año lejos de tierras estadounidenses se van a expandir para la próxima temporada con la promesa de ir a más, una línea roja superada para crecer de la mano de las franquicias junto a ciudades como Madrid que buscan asentarse en el calendario oficial.

Los dueños de la NFL han certificado en las últimas horas la ampliación de ocho a diez partidos internacionales de los que están gestionados por la liga. Actualmente hay nueve fuera de las fronteras norteamericanas, pero uno de ellos lo modulan los Jaguars en Londres desde hace bastantes años, por lo que hay muchas opciones de elevar a once en total los duelos a partir de la temporada 27/28.

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Desde las declaraciones de Roger Goodell el pasado febrero de 2025 para implantar 16 partidos internacionales de la NFL, el comisionado ha trabajado junto con los clubes por acelerar el proceso. Ahora se da un paso de gigante con la ampliación de ocho a diez partidos, pero todavía no hay detalles de cuáles son las nuevas fronteras más allá de la plataforma de este año donde se va a viajar a España, Brasil, Reino Unido, Alemania y Ciudad de México además del estreno en Francia y Australia.

Algunos reportes como los del especialista de la NFL Ari Meirov, confirma que uno de los intereses de la NFL es apostar por Japón como la próxima gran región, pero no parece estar en el radar directo de la próxima temporada. Aún así la plataforma actual es muy diferente a la de hace unos años por las posibilidades que ofrecen no sólo estadios como el Santiago Bernabéu, sino por la expansión del mercado a todos los niveles.

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Otra de las reglas añadidas, o más bien eliminadas, es que a partir de ahora los equipos no pueden bloquear que determinados partidos se jueguen en algunos de los choques internacionales. Hasta ahora las franquicias tenían un veto para evitar llevar dos de sus enfrentamientos fuera de la escala global, pero la relevancia para llevar algunos de los mejores enfrentamientos posibles lejos de las fronteras de Estados Unidos parece ahora más real.

De hecho el choque de titanes entre New England Patriots y Detroit Lions en Munich este 14 de noviembre es uno de los ejemplos de que los grandes enfrentamientos también pueden pasar por el suelo extranjero. Sólo falta ver si ese hype puede llevar los partidos divisionales hacia ese cajón por lo que supone para la afición de cada parte y de la rivalidad, por lo que toca esperar a ver el encaje en los próximos años.

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Mientras tanto el Cincinnati Bengals contra Atlanta Falcons del 8 de noviembre vuelve a ser el foco principal de la afición española por todo lo que supone repetir sueño. Una cuenta atrás con entradas a la venta proyectadas en tres escalas para volver a llenar el Santiago Bernabéu tras los pasos de Joe Burrow y Bijan Robinson.