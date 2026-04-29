Adrián Gómez Sánchez 29 ABR 2026 - 09:38h.

Primera fase en marcha

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ValladolidLas obras en el Nuevo Estadio José Zorrilla ya han echado a andar. Hace casi un mes, el copresidente del Real Valladolid Gabriel Solares firmó un protocolo de actuación con el Alcalde, Jesús Julio Carnero, para acometer una reforma del feudo pucelano que va a tener tres fases y se va a ocupar de diferentes zonas tanto en los aledaños como en las instalaciones.

Casi 12 millones

El Club informó de que los primeros pasos para modernizar el Estadio José Zorrilla son ya una realidad. Y es que el Real Valladolid va a invertir 11,8 millones de euros, con el soporte de los fondos CVC para infraestructuras, en unos trabajos de reforma que buscan acercar su categoría al nivel 4 de la UEFA y harán del recinto un foco de atracción no sólo deportivo, sino también cultural y turístico que enriquecerá a la ciudad, mejorará la experiencia del aficionado y conseguirá que el José Zorrilla se pueda disfrutar más allá de los días de partido.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó este martes, entre otros asuntos que figuraban en el orden del día, conceder licencia de obras (proyecto básico) de adecuación parcial de Zorrilla. Esto supone el inicio de la primera fase del proyecto de reforma, como se estipuló hace unas semanas en el protocolo firmado.

Por un lado, se crearán nuevos espacios de hospitalidad, más actuales y al servicio de las necesidades de hoy en día. Se actuará en el tercer nivel de palcos ubicados en el Fondo Norte con la creación de un espacio totalmente diferente al actual, una zona abierta y bien conectada a través de nuevos módulos de elevación mecánica que permitirán el fácil acceso para personas con movilidad reducida. Por otro, los trabajos mejorarán el sector oeste del Nuevo Estadio José Zorrilla. Se hará más eficiente el flujo de personas con la construcción de ascensores y se levantarán salas de hospitalidad enfocadas en que se pueda concentrar mucha actividad más allá de los días de partido. También se modernizarán los tornos de acceso y los servicios de restauración.

Por último, la partida de 11,8 millones de euros incluye las reformas que van a dar otra cara a los Campos Anexos. Allí están en marcha las obras para levantar un edificio de 1.000 metros cuadrados enfocado en el trabajo de la primera plantilla blanquivioleta, con un gimnasio de altas prestaciones, salas de fisioterapia, nutrición, espacios médicos y todo lo necesario para la preparación de élite de los futbolistas. Además, se construirán nuevos baños para el público y se crearán oficinas para el trabajo de categorías inferiores con la voluntad de poner más herramientas al servicio del crecimiento del talento joven de la cantera.