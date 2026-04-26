Adrián Gómez Sánchez 26 ABR 2026 - 11:36h.

Su primer gol con el Pucela

Uno por uno del Pucela: aprobados y suspensos ante la Real B en la Jornada 37 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidEn el fútbol, a veces hay protagonistas secundarios que dan cosas importantes. Es el caso de Lucas Sanseviero, que, desde la llegada de Fran Escribá, sólo ha jugado 116 minutos de los 990 totales. Un bagaje muy pobre para el rendimiento que ha dado: un tanto vital, el conseguido en el triunfo ante la Real Sociedad B en el Nuevo Estadio José Zorrilla, y una asistencia ante el Cádiz CF.

El jugador uruguayo se mostró agradecido y valoró su rol en el equipo en rueda de prensa, asegurando que todo lo vive al máximo y que busca transmitir esa manera de sentir: "Es un día muy especial que nunca olvidaré" afirmó el atacante, quien reiteró una y otra vez que "donde me toque, voy a sumar al equipo, en el momento que sea, cuando el míster lo crea conveniente". Una vocación de ayuda que se transmite en su forma de ser: "Intento vivir este momento con la mayor felicidad, desde que llegué lo estoy viviendo al máximo, soy un jugador que vivo todo al máximo, no me guardo nada e intento transmitirlo cuando las cosas salen y, cuando no salen más, aún".

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El charrúa compartió que se siente "muy a gusto" y que quiere consolidarse "y tener roles más importantes en el equipo", con la claridad que le caracteriza: "Desde que llegué supe que tenía que sumar. Es lo que me propuse, sumar al equipo, a los compañeros y esperemos terminar de la mejor manera. En todo momento intento escuchar a la gente que tengo al lado, escuchar y mejorar. Mi estilo de juego me ha costado un poco más acá, no fui el Lucas que fui en Danubio, me intenté adaptar lo más rápido posible, esperemos que de acá sea en ascenso".

Por último, el jugador fue preguntado por el sentir de la afición y dijo con sinceridad: "Vengo de un fútbol que se vive así todos los fines de semana. Si la gente no está contenta lo hace saber, es la forma de demostrar que el equipo no está funcionando. La gente viene golpeada del año pasado, quizá esta temporada se esperaba algo diferente a lo que está pasando. Sabemos que lo sufren, lo entendemos. Hoy me escribía gente que no conocía y lloraba porque se fueron con alegría del Estadio, eso nos suma mucho".