Agencia EFE Redacción Valladolid 25 ABR 2026 - 19:15h.

Compartir







ValladolidUn gol del uruguayo Lucas Sanseviero al borde del tiempo añadido dio una sufrida y vital victoria al Real Valladolid, que se distancia de los puestos de descenso, rompiendo una racha de tres partidos sin marcar. Esto sitúa a la Real Sociedad B en la zona más caliente de la tabla.

El cuadro blanquivioleta salía con todo, buscando el control del juego y la posesión del balón desde el inicio para tratar de superar a un rival del que sólo le separaba un punto. Con ganas de agradar a su afición generando ocasiones de gol nada más saltar al césped del Nuevo Estadio José Zorrilla con varias llegadas de cierto peligro al área rival que no tuvieron consecuencias.

La historia seguía repitiéndose porque los locales construían, tenían llegada y, especialmente, centros laterales, pero no había remate, algo esencial para poder sumar de tres en tres. El cuadro guipuzcoano se defendía bien sin balón y, cuando lo tenía, no se complicaba la vida. Juego sencillo y directo con el que pudo haber inaugurado el marcador de no ser porque Álvaro Aceves detenía el potente disparo de Álex Marchal desde la frontal del área.

El propio Marchal repetía el intento con bastante posterioridad, con el mismo resultado. Los de San Sebastián no tenían prisa, pero dejaban claro que podían sacar petróleo de su posesión, ya que ésta derivaba en tres tiros a puerta por ninguno de los locales.

De mal en peor

El tiempo pasaba, los nervios afloraban y las dudas entre los jugadores y el público blanquivioleta. Porque, a pesar de generar más, no fue capaz de modificar el resultado inicial antes del descanso. La intensidad no había sido invitada a este duelo y el juego carecía de fluidez. Así, resultaba complicado inaugurar ningún casillero, menos aún, un Pucela que parecía estar fuera de lugar, sin ideas, sin carácter ganador.

Tampoco los cambios de los locales, con Amath Ndiaye, que regresaba tras varios meses lesionado, tenían ninguna repercusión para el Real Valladolid, que seguía sin tirar a puerta. Y enfrente, un filial donostiarra cuya amenaza iba 'in crescendo' con Jon Balda protagonizando una gran ocasión de gol.

A esta se añadía otra, de Mikel Rodríguez, que fallaba un remate a bocajarro. Y, cuando todo apuntaba a un empate sin goles, Sanseviero lograba un gol de cabeza en un remate que le obligaba a escorarse para sorprender al meta visitante tras un centro de Stipe Biuk. Faltaban sólo dos minutos para el final del tiempo reglamentario, a los que Marta Huerta de Aza añadía ocho más, pero los locales sabían conservar su ventaja y amarrar un importantísimo triunfo ante un rival directo en la lucha por la permanencia.