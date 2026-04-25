Jesús Pérez Baraja 25 ABR 2026 - 15:21h.

Ohio se despide del Real Valladolid: "No fue mucho y eso realmente me duele"

Un punto y un puesto de diferencia

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El Real Valladolid y la Real Sociedad B se van a enfrentar este sábado a partir de las 16.15 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana en el partido correspondiente a la trigesimoséptima jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Alineación del Real Valladolid

Después de conocer de forma simultánea una convocatoria de 23 jugadores con las bajas de los lesionados Iván Garriel, Noah Ohio, Sergi Canós Tenés y Guille Bueno, la ausencia por decisión técnica de Ibrahim Alani y Vegard Erlien, y la presencia de los jugadores del Real Valladolid Promesas Hugo San y Brain Chinedu, ya se sabe la alineación del Pucela.

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Fran Escribá apuesta por un 1-4-2-3-1, introduciendo cuatro cambios respecto a la derrota (1-0) contra el FC Andorra en el Estadi de la Federación Andorrana de Fútbol de la localidad de Encamp el pasado fin de semana. De esta manera, entran Iván Alejo por Clément Michelin en el lateral derecho, Ramón Martínez por Pablo Tomeo en el centro de la defensa, Stipe Biuk por Lucas Sanseviero en la banda izquierda del ataque y Marcos André de Sousa por Juanmi Latasa en la delantera.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador valenciano: Álvaro Aceves; Iván Alejo, Ramón Martínez, David Torres, Carlos Clerc; Stanko Juric, Julien Ponceau; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Stipe Biuk; y Marcos André de Sousa.

Alineación del Sanse

Conocida simultáneamente una convocatoria de 23 jugadores con las bajas del sancionado Kazunari Kita y de los lesionados Iñaki Rupérez y Álex Lebarbier, y la presencia de algunos jugadores con ficha de la Real Sociedad C, ya se sabe el once del Sanse.

Ion Ansotegi apuesta por un 1-4-2-3-1, introduciendo cuatro cambios respecto a la derrota (1-3) contra el Real Racing Club en el Estadio de Anoeta de la localidad donostiarra el pasado fin de semana. De esta manera, entran Unax Agote por Kazunari Kita en defensa, Ibai Aguirre por Jon Eceizabarrena en el centro del campo, Lander Astiazaran por Dani Díaz en el extremo derecho y Álex Marchal por Mikel Rodríguez en el extremo izquierdo.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador vasco: Egoitz Arana; Alberto Dadie, Unax Ayo, Jon Balda, Unax Agote; Ibai Aguirre, Tomy Carbonell; Lander Astiazaran, Arkaitz Mariezkurrena, Álex Marchal; y Gorka Carrera.