Adrián Gómez Sánchez 25 ABR 2026 - 20:04h.

Vuelta a la senda del triunfo en casa

Escribá y las bajas del Pucela ante el Sanse: del "problema muscular" al "ya está muy bien"

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ValladolidAgónico y a la épica tras un mal partido. Así fue el triunfo del Real Valladolid 1-0 en el Nuevo Estadio José Zorrilla ante la Real Sociedad B. Así, el técnico valenciano Fran Escribá analizó el partido y como vio a su equipo sobre el césped pucelano, con un bloqueo evidente en ciertos momentos, pero con triunfo: "Desde el minuto uno se ha visto peor al equipo de lo que ha estado. No quedan ocasiones a nivel estadístico, pero se hicieron méritos para ganar. Los jugadores a veces se atreven menos, se bloquean más y han sacado adelante un partido muy difícil. Creo que hemos cambiado bien y en el momento justo. Ramón tenía una dolencia en el costado que le ha impedido seguir. Teníamos la sensación de que el partido pedía a Amath y Latasa, después a Sanse y nos quedamos con las sanas de un cambio al final que ya habíamos gastado".

El ambiente fue hostil en ciertos momentos y los aficionados cantaron contra el equipo y los jugadores. Sobre esto habló Escribá, defendiendo al grupo: "He tenido grupos de mercenarios y estos no lo son. No es por dejadez, porque les dé igual. Están muy bloqueados. Si fueran mercenarios les daría igual los pitos, pero como no lo son, les afecta. Tenemos una afición muy respetuosa y que si le das anima".

Además, el míster explicó ciertas situaciones individuales como la no convocatoria de Vegard Erlien o una posible lesión de Marcos André da Sousa, que pareció decir basta: "Hago la alineación y los cambios pensando en el bien del equipo. Ofensivamente ha bajado el nivel, pero no es culpa de un jugador, y defensivamente hemos mejorado. Erlien tenía molestias y no íbamos a correr ningún riesgo. Posiblemente hemos perdido a Marcos ya por una pequeña rotura muscular".