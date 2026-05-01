Roberto López, jugador del Leganés, expulsado por dirigirse al delegado de campo diciéndole "apártate gordo"

Saray Calzada 01 MAY 2026 - 23:48h.

El jugador del Leganés fue expulsado por unas desafortunadas palabras hacia el delegado de campo

Gerard Piqué estalla en redes contra un árbitro tras recoger en el acta que le había amenazado: "Es una vergüenza"

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En el partido entre el Leganés y el Deportivo de La Coruña se ha vivido un episodio que nada tiene que ver con el fútbol. Los hechos se produjeron en el minuto 90 tal y como recoge el acta el colegiado. "El jugador López Alcaide, Roberto fue expulsado por el siguiente motivo: por dirigirse al delegado de campo desde la zona de banquillos en los siguientes términos: "Apártate gordo", generando con ello una confrontación con el banquillo contrario".

Más allá de este episodio más que reprochable, el resultado fue muy bueno para el equipo gallego. En el descuento, el portero Álvaro Ferllo paró un penalti a Amadou Diawara que le permite recuperar el segundo puesto de LALIGA Hypermotion y que deja tocado al equipo pepinero.

La amenaza real de descolgarse de la pelea por el ascenso directo fue salvada por el guardameta riojano, indiscutible para Antonio Hidalgo desde su llegada en el pasado mercado invernal. El penalti, muy riguroso y señalado por Ojaos Valera tras ir a revisarlo al monitor, lo tiró muy mal el futbolista guineano.

El Leganés se sigue hundiendo

El Leganés arrancó frío, sin tensión, y Bil Nsongo, con un disparo que sacó Juan Soriano y un posterior remate de cabeza, casi lo castiga nada más arrancar el partido. Pero, a partir de ahí, creció a nivel defensivo. Con dos líneas muy bien plantadas en campo propio, el equipo madrileño sujetó a los atacantes del Dépor hasta mediado el segundo tiempo.

Ambos equipos disfrutaron de oportunidades en el primer acto. Yeremay, tras un error en la salida de balón de Roberto López, estrelló su remate en la red lateral a la media hora. El Leganés respondió con un remate de Diego García y dos tiros de Juan Cruz. Entre ambas, Juan Soriano sacó la espectacular volea del belga Lucas Noubi.

El resultado no se movió. Antonio Hidalgo movió ficha en el intermedio. Diego Villares sustituyó a Riki, que había sido amonestado en el minuto 20. Su equipo tuvo más dominio, pero sin generar mucho peligro. Entonces, el técnico recurrió entonces al neerlandés Zakaria Eddahchouri, que marcó a los seis minutos de saltar al césped.

Igor Oca también refrescó su once. El Dépor dio un par de pasos atrás, y el Leganés empezó a tener más balón. Juan Cruz, con un gran golpeo, enmudeció Riazor en el minuto 77. Un varapalo enorme para el equipo de Hidalgo, que quemó sus balas con la entrada del italiano Mulattieri y el joven Noé Carrillo.

Y con un espectacular zapatazo desde la frontal, el canterano desató la locura en el estadio coruñés. Al Leganés apenas le duró tres minutos la alegría del empate. Le tocaba otra vez remar. Y se volcó en busca de la igualada, que rozó Andrés Campos, otro jugador de refresco, con un remate que se estrelló en el larguero.

Los minutos pasaban y el Deportivo aguantaba su valioso triunfo. Riazor apretaba. Pero en el descuento, a Ojaos Valera le mandaron ir a revisar una mano dentro del área gallega. El Deportivo, que venía de mostrar públicamente su enfado con los árbitros después de que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) avalase su queja por el penalti señalado a Quagliata en Burgos, corría el riesgo de perder dos puntos decisivos en su carrera por el ascenso directo. El colegiado riojano señaló penalti, pero Álvaro Ferllo detuvo el pésimo lanzamiento de Diawara y su equipo dormirá en zona de ascenso directo.