Adrián Gómez Sánchez 30 ABR 2026 - 09:44h.

Máximo goleador y asistente del equipo

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ValladolidEl Real Valladolid ha medio encauzado su destino para la próxima temporada 2026/2027 y la continuidad en LALIGA Hypermotion. Con esto como contexto uno de sus mejores jugadores, Iván San José, Chuki, no va a seguir la próxima campaña y el entrenador Fran Escribá valoró su rendimiento actual y futuro fuera de su ciudad.

En una entrevista concedida a SER Valladolid, el técnico valoró su rendimiento en el Valladolid en esta 2025/2026 y cómo le alienta para que siga dando rendimiento: "Cuando yo le he dicho en la derecha, él ha intentado hacerlo mejor. Cuando le he dicho por dentro, ha intentado hacerlo mejor. Sí que es verdad que es un jugador que lleva ahora unos partidos peor, pero, en parte, como el equipo, que ha bajado algo el rendimiento, supongo que también le afecta un poco el ruido alrededor el que se hable de si no va a renovar. No lo sé porque no lo sigo, pero a lo mejor habrá quien dice que no está metiendo la pierna porque está firmando en otro sitio. Lo hablé con él en su día y le dije: si te quedas, fenomenal, pero si no te quedas te tienes que ir pues como tú te quieres ir, que la gente diga que te dé las gracias igualmente. Confío mucho en él y el hecho de que hiciera un mal partido el otro día, a mí personalmente no me afecta lo más mínimo porque yo le voy a reforzar".

De cara al futuro, el entrenador explicó que su nivel es para jugar en una máxima división más efímeramente porque con lo que ofrece actualmente no le da: "Obviamente, si se queda en el futbolista que es ahora, podrá jugar en Primera División, pero, a lo mejor, en un paso efímero. Yo he entrenado ya muchos años en Primera y ahí necesitas más cosas. Entrena bien, pero no tiene un gran último pase y es algo que debe mejorar, incluso teniendo un gran golpeo de balón. Creo que su autoexigencia debe ser, sin bloquearse, porque a veces el jugador hace eso y se bloquea, exigirse un número de goles por temporada porque los tiene. Es un jugador que puede tener una carrera muy buena en el futbol y ojalá sea así".