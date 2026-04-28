Adrián Gómez Sánchez 28 ABR 2026 - 09:17h.

Casi cuatro partidos sin hacer gol

Sanseviero y un gol que vale más que tres puntos: "Vivo todo al máximo"

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Valladolid"Los jugadores están bloqueados en muchos momentos", expresó Fran Escribá tras la victoria 1-0 ante la Real Sociedad B. Y, sobre todo, ese bloqueo era con el gol. Hasta el tanto de Lucas Sanseviero, el Real Valladolid acumulaba una gran cantidad de minutos que denotaban un importante problema que lleva persiguiendo al equipo blanquivioleta desde la primera jornada de LALIGA Hypermotion.

De esta manera, el gol del charrúa rompió una mala racha de 358 minutos sin anotar, casi cuatro partidos o cinco horas y media, hasta ese 88 en el que Sanseviero metió la cabeza y el alma para mandar el balón al fondo de la red. Una diana que supuso tres puntos que alejan al Pucela de la zona de descenso en siete puntos, con 43, y bastante más cerca de la salvación. Desde que se rompió la buena racha inicial con Fran Escribá, el Real Valladolid sólo ha hecho cinco dianas y ha recibido también otras cinco en las últimas siete jornadas, un balance mucho más equilibrado que al principio, donde anotó nueve y encajó siete en cuatro partidos. Esa obsesión por cerrar la portería ha derivado también en una menor capacidad ofensiva del equipo.

Ahora, el Pucela tendrá que viajar a Las Palmas de Gran Canaria para disputar la jornada 38 de LALIGA Hypermotion en el Estadio de Gran Canaria el próximo domingo a partir de las 21.00 horas contra la UD Las Palmas. Para ese partido no estará Marcos André de Sousa, que se marchó lesionado del encuentro contra el equipo vasco, pero no de su rodilla maltrecha, sino de su cuádriceps. Ahora, parece que con esta lesión muscular aprovechará para pasar por quirófano para operarse del menisco. Esa baja abriría la puerta a los delanteros del filial Ángel Carvajal y Brain Chinedu. Más dadas las molestias de Vegard Erlien.