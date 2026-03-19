La celebración más tierna de Raphinha con su hijo y el MVP

Pablo Sánchez 19 MAR 2026 - 09:29h.

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Mejor jugador del Barcelona - Newcastle

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Raphinha volvió a demostrar, ante el Newcastle, el sublime jugador que es. El brasileño, con dos goles y dos asistencias, ajustició al conjunto británico para situar al Barcelona en los cuartos de final de la Champions. Tras el partido, se llevó el premio al mejor jugador del partido, un galardón que quiso compartir con la persona que más quiere en este mundo: su hijo.

Natalia Belloli, pareja de Raphinha, compartió en sus redes sociales el tierno momento que compartieron el jugador del Barça y su hijo al volver a casa con el premio al MVP del partido. Se lo entregó para que jugara con él y juntos compartieron un precioso momento entre padre e hijo.

No hay que remontarse demasiado atrás en el tiempo para rememorar un momento parecido. Sucedió el pasado domingo tras los tres goles que le endosó el Barcelona al Sevilla en el Camp Nou. Al llegar a casa, Raphinha le regaló a su hijo el balón del partido.

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La valoración de Raphinha tras el partido

Partido más completo de la temporada: "Puede ser que sí. Creo que también hemos tenido otras grandes noches, pero con la grada fue la primera. Con la afición apoyando así los 90 minutos es difícil que nos ganen en casa".

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Newcastle: "Es un equipo bastante físico. Si estan bien te pueden complicar el partido. Estábamos tranquilos. Sabíamos que teníamos que controlar un poco más el partido. El cuarto gol salió rápido y nos ayudó a tener tranquilidad".

MVP del partido: "Bastante contento, pero sin mis compañeros nada sería posible. Lo que siempre intento eshacer lo mejor para el equipo y ayudar de esta manera".

Próxima jornada: "Ahora nos toca preparar el partido del finde, con los jugadores que tienen que ir con selecciones, después pensaremos en los partidos siguientes".