Pepe Jiménez Sevilla, 26 MAR 2026 - 11:49h.

Recuperar al mejor Antony, el gran objetivo del Betis

Lo Celso continúa ejercitándose en solitario... sin dejar de mirar a sus compañeros

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Un día más, un día menos. Giovani Lo Celso, jugador del Betis, volvió a ser protagonista de la sesión verdiblanca a pesar de estar ejercitándose en solitario, ya que el argentino continúa sumando sensaciones, ejercicios... y gestos que delatan sus ganas de volver.

Porque desde su posición, alejada de sus compañeros, Lo Celso no perdía ojo del trabajo de sus compañeros. El ex del Tottenham continúa trabajando para volver, sabe que necesita tiempo, pero ello no borra sus ganas de estar junto al resto.

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En un año tan complejo para el Betis, donde a pesar de los grandes resultados las dudas no desaparecen, Lo Celso sabe que podría haber sido pieza indispensable y con la llegada del parón, por si fuese poco, recuerda que podría estar perdiendo opciones de estar en el Mundial con Argentina.

Durante el tramo que las cámaras pudieron estar presentes, Lo Celso iba mezclando tantas miradas a su balón como al de sus compañeros, evidenciando todas las ganas que tiene de poder ejercitarse con normalidad bajo las órdenes de Manuel Pellegrini.

El Betis, sin Antony, sin Isco... y sin Bellerín

En el campo principal, mientras tanto, Manuel Pellegrini dirigía una nueva sesión de entrenamiento sin Antony, que sigue cuidándose para intentar estar mucho mejor de cara a la vuelta de la competición, sin Isco Alarcón, que continúa sin aparecer sobre el césped, y sin Héctor Bellerín.

El lateral diestro, como Ángel Ortiz tras confirmar su lesión, no se ejercitó con sus compañeros y realizó trabajo específico, medida lógica y habitual en este parón de selecciones para evitar sobrecargar o forzar a jugadores con diferentes molestias recientes ante la falta de competición.

Una sesión más, una sesión menos. El Betis continúa trabajando a la espera de que llegue la próxima semana, momento donde realmente comenzará la verdadera preparación para todo lo que viene en esta recta final de la temporada.