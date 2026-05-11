La carta de Monchi a su afición: "El Espanyol me ha demostrado cariño desde el minuto uno"

Álvaro Borrego 11 MAY 2026 - 14:04h.

El nuevo director general deportivo del Espanyol compaginará sus labores como presidente del San Fernando

El Sevilla FC, pendiente de un ingreso de entre 12 y 3 millones

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El regreso de Monchi al Sevilla FC está lejos de producirse. Al menos por el momento, a pesar de las vinculaciones recientes con el grupo inversor de Sergio Ramos o la famosa Tercera Vía que lideran Antonio Lappì y Fede Quintero. Este lunes se ha hecho oficial su fichaje como nuevo director general deportivo del Espanyol, confirmando lo que era un secreto a voces después de dejarse ver en el palco del RCD Stadium en el duelo contra el Real Madrid. Su llegada no implicará la salida de Fran Garagarza, actual director deportivo y al que le queda un año más de contrato. Eso sí, todas las áreas deportivas dependerá, según detalló el club, de esta nueva figura.

El nuevo director general deportivo espanyolista llegaría con Fernando Navarro, exjugador también del Espanyol, y Miguel Ángel Gómez, así como que no existiría ningún tipo de cláusula de rescisión, pedido por él por si algún día el Sevilla quiere repatriarle.

Monchi ha reiterado por activa y por pasiva durante todos estos meses que el club que lo quisiese firmar debería permitirle compaginar su proyecto con el San Fernando y así seguirá siendo, según se puede intuir en la carta que ha emitido él mismo. Precisamente por este motivo el director deportivo se ha dirigido a sus aficionados isleños, a los que les ha querido detallar el porqué de esta decisión.

La carta de Monchi a la afición del San Fernando

"Hola, azulinos.

En el día de hoy se ha oficializado mi acuerdo con la propiedad del RCD Espanyol para ejercer funciones de director general deportivo. Después de 10 meses donde he vivido junto a vosotros momentos que jamás olvidaré, y que estoy convencido de que repetiremos en el futuro, el fútbol profesional ha llamado a mi puerta de nuevo.

Ha sido una decisión muy meditada durante las últimas semanas y estoy seguro de que será beneficioso para todas las partes. Voy al lugar donde me han mostrado su cariño desde el minuto uno, donde han valorado mi idea de trabajo y, sobre todo, donde han respetado mi condición de Presidente del CDSF 1940.

Estoy seguro que el futuro que hoy empieza exigirá de mí un mayor esfuerzo y una mayor dedicación para intentar estar a la altura de las exigencias, pero voy con toda la ilusión posible porque, cuando a uno le demuestran cariño, tiene que darlo todo para responder a esa confianza.

Que nadie dude de mi vinculación con el CDSF. Confío plenamente en el grupo de trabajo, en los empleados y sobre todo en vosotros azulinos, en la familia que somos los isleños para seguir creciendo a diario. Seguiré aportando todo lo posible, ya sea en San Fernando o Barcelona, y presumiendo de mi Club Deportivo.

Ahora y siempre, con La Isla por bandera".