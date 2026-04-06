Jorge Morán 06 ABR 2026 - 15:49h.

El presentador criticó la vergüenza de las decisiones del CTA

Gil Marín estalla por el arbitraje del Atlético-Barça contra el CTA y el VAR: "Sólo queda sentir vergüenza"

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Lo ocurrido en el Metropolitano con Gerard Martín sigue generando mucha polémica a su alrededor. El futbolista del Barcelona vio tarjeta roja después de pisar el tobillo de Thiago Almada, pero el VAR acabó llamando a Busquets Ferrer para retirarle la expulsión. Una decisión que no sentó nada bien a Simeone, pero tampoco al Atlético de Madrid, quién se quejó en un comunicado de lo ocurrido.

Una decisión que choca con la explicada por el Comité Técnico de Árbitros semanas antes. "Hace cinco jornadas en un Betis vs Rayo Vallecano ocurrió esta entrada", comenzó diciendo Manu Carreño en ElDesmarque de Cuatro sobre la entrada que sufrió Ratiu dentro del área.

"Primero tocó balón y luego se llevó el tobillo por delante. Le enseñaron amarilla, pero en Tiempo de Revisión el CTA le corrigió diciendo que debió haber sido roja", recuerda el presentador sobre la explicación que dieron en redes sociales desde LALIGA EA SPORTS. Y esto, precisamente, es lo que indigna al Atlético, quién incluso usó esa fotografía para quejarse.

Manu Carreño azota a LALIGA EA SPORTS

"Cinco jornadas después, tan sólo cinco, en el Atlético vs Barça, la entrada de Gerard Martín a Almada le costó la tarjeta roja", apunta Manu Carreño. "Le llamaron desde el VAR y acabó siendo amarilla. El Atlético de Madrid a través de un comunicado por su Consejero Delegado, Miguel Ángel Gil Marín, dijo que es una vergüenza", prosigue antes de criticar duramente a la organización de la competición doméstica.

Manu Carreño, como la gran mayoría de aficionados, señaló a LALIGA por la diferencia de criterios que se están usando cada semana. "Lo que de verdad está siendo una vergüenza en esta LALIGA es no saber porque una semana se pita una cosa y a la semana siguiente se pita lo contrario. Estaría bien que nos lo explicaran", zanjó en el editorial de ElDesmarque de Cuatro.