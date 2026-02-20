Joaquín Anduro 20 FEB 2026 - 23:29h.

El fichaje y el rendimiento de David Hancko ha sido una de las principales notas positivas del Atlético de Madrid esta temporada asentado como central zurdo en los planes de Diego Pablo Simeone. El eslovaco ha dado la razón a la secretaría técnica tras más de un año buscando su incorporación y ha desvelado el secreto que le hace mejorar continuamente además de la receta para vencer al Espanyol este sábado.

En un vídeo del club en sus redes sociales, el zaguero ha confesado cómo se prepara para los partidos: "Especialmente, cuando estamos en el hotel o en casa, intento pensar en el partido durante el día. Tengo un pequeño cuaderno donde escribo mis cosas antes de cada partido. Escribo sobre mi rendimiento, sobre lo que quiero hacer sobre el campo y luego intento visualizarlo".

"Luego, por supuesto, están los vídeos. A veces veo mis mejores jugadas o algunos de los vídeos de mis últimos partidos. Y, después, cuando llegamos al estadio o antes, cuando ya conozco la alineación del rival, entonces veo los vídeos del rival. Y luego sólo quedan la música y la rutina antes de salir a calentar", respondió David Hancko.

David Hancko repasa su momento en el Atlético de Madrid

El jugador centroeuropeo repasó su etapa en el Atlético de Madrid desde su presentación en el Metropolitano: "Sí, claro, lo recordaré para siempre, sin duda. Desde el inicio, en la presentación del equipo. La entrada al campo con el guitarrista de fondo fue muy especial para mí y pensaba "¡pero si ni siquiera he jugado!". Y luego, por supuesto, el primer partido en casa fue algo especial".

David Hancko agradece la competencia que se ha encontrado en la defensa del Atlético de Madrid para poder seguir mejorando: "Todo el mundo tiene que luchar por su puesto, creo que esto también es lo que nos hace mejores. Por eso intento darlo todo, no sólo en los partidos, sino también en los entrenamientos. Y no puedo estar más contento con los minutos que he jugado. Intento estar agradecido con ello y lo valoro mucho porque no es fácil, sobre todo en mi primera temporada".

Este sábado, los colchoneros reciben al Espanyol en un choque en el que buscarán reencontrarse con el triunfo en LALIGA EA Sports antes de recibir al Brujas: "Ser dominantes, por supuesto. Jugamos en casa, así que sabemos que es nuestra ventaja. Y sí, el último partido de LALIGA en casa lo perdimos así que eso es algo a tener en cuenta. Y creo que tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. En estos partidos, cuando ganamos o perdemos, siento que siempre depende de nosotros. Cuando hemos jugado bien, hemos corrido y hemos luchado, hemos ganado los partidos. Así que creo que es también la clave para mañana".

Por último, Hancko quiso agradecer el apoyo y el aliento de la afición rojiblanca: "Se pudo ver en la semifinal en casa contra el Barça porque fue algo increíble. Sé que debemos poner de nuestra parte en eso: aportar la energía y poner la intensidad desde el inicio del partido y entonces ellos se sumarán a nosotros. Así que para mí, especialmente, ellos son una parte enorme de nuestros resultados".