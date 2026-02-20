Posibles alineaciones del Atlético de Madrid - Espanyol para la jornada 25 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 20 FEB 2026 - 06:28h.

Atlético de Madrid - Espanyol, las posibles alineaciones del partido de la jornada 25 de LALIGA EA Sports

El Atleti rechazó 120 millones del Arsenal por Julián Álvarez

Compartir







El Atlético de Madrid parece haber ‘tirado’ LALIGA tras la reciente victoria en la Copa del Rey ante el FC Barcelona y haber caído sorprendentemente ante el Rayo Vallecano en el estadio del Leganés. Los rojiblancos recibirán al Espanyol en la jornada 25 de LALIGA EA Sports. Los chicos de Manolo González no levantan cabeza y ya son siete partidos sin ganar, el último de ellos fue un empate contra el Celta de Vigo en el RCDE Stadium. El partido se jugará el próximo sábado 21 de febrero de 2026 a las 21:00 (hora española) en el Riyadh Air Metropolitano.

Posible alineación del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid, dirigido por el Cholo Simeone, es capaz de lo mejor y de lo peor en tan solo unos días de diferencia. Tras ganar y aplastar al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa de Rey por 4-0, llegó la jornada liguera donde cayeron por 3-0 en Butarque ante el Rayo Vallecano. Con este último partido, se colocan cuartos en la tabla, empatados a puntos con el Villarreal. Ante el Espanyol no podrán contar ni con Rodrigo Mendoza por acumulación de tarjetas, ni con Barrios y Nico González por lesión. Tras el empate en Brujas en la ida de los dieciseisavos de final de la Champions, se prevé que Simeone de descanso a Pubill para volver a colocar a Lenglet de central. Además, Vargas podría debutar como titular en el centro del campo. La banda derecha del campo se la rifarán Giuliano o Lookman.

Posible once del Atlético de Madrid frente al Espanyol:

Portero: Oblak

Defensas: Llorente, Giménez, Lenglet, Ruggeri/Hancko

Centrocampistas: Cardoso, Baena, Vargas

Delanteros: Sorloth, Almada, Giuliano/Lookman

Posible alineación del Espanyol

El Espanyol de Manolo González sigue sin levantar cabeza. Ya suma siete partidos consecutivos sin ganar. El último de ellos fue ante el Celta en casa, en un partido que terminó 2-2. Siguen en puestos europeos gracias a la primera vuelta espectacular de LALIGA que completaron. Pero, ese lugar peligra por momentos ya que el Celta y la Real Sociedad están cada vez más cerca. Javi Puado es el único jugador de la plantilla no disponible para este choque liguero.

Posible once del Espanyol frente al Atlético de Madrid:

Portero: Dimitrovic

Defensas: El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero

Centrocampistas: Urko, Terrats, Lozano

Delanteros: Pere Milla, Dolan, Kike García