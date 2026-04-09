Diego Páez de Roque 09 ABR 2026 - 23:06h.

Javier Tebas habló de la posibilidad de jugar LALIGA en Marruecos

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Javier Tebas vuelve a ser noticia. El presidente de LALIGA ha mencionado en muchas ocasiones la posibilidad de disputar encuentro de la competición fuera del territorio español. Esta misma temporada, estuvo muy cerca de celebrarse el Villarreal - Barcelona en Miami, pero se terminó cancelando.

Esta tarde, el mandatario no ha descartado la posibilidad de celebrar partidos de LALIGA en Marruecos, dejando claro la importancia de la expansión del torneo en Oriente Medio y el norte de África.

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"Podríamos considerar un partido en el nuevo estadio de Casablanca. ¿Por qué no?", dijo Tebas en una entrevista divulgada este jueves por la agencia marroquí de noticias MAP. Concretamente, Javier Tebas se refirió al estadio que ya prepara Marruecos para el Mundial de 2030, el cual será el estadio con mayor capacidad del mundo.

¿Partidos de LALIGA en Marruecos?

Uno de los motivos de llevar el campeonato al norte de África es por la expansión estratégica. Javier Tebas defendió que la base de seguidores de la competición española superó incluso a la de los fans de la Premier League.

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"Sería más fácil jugar allí, sobre todo porque las dificultades logísticas relacionadas con los viajes son mínimas", agregó el presidente de LALIGA.

Además, destacó la conexión entre España y Marruecos como motor para el éxito de la iniciativa. "Siempre hubo fuertes vínculos, cercanía y gran entendimiento entre España y Marruecos en el ámbito deportivo en general, y en el fútbol en particular", explicó.