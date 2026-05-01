Posibles alineaciones del Villarreal - Levante para la jornada 34 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 01 MAY 2026 - 12:20h.

Todos los detalles de cómo puede ser el partido

Marcelino fecha el desenlace a su futuro en el Villarreal: el motivo que aleja a las partes

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El Villarreal recibe al Levante en la que será la jornada 34 de LA LIGA EA Sports y el encuentro se disputará en el Estadio de La Cerámica el sábado 2 de mayo a las 14:00h. El Villarreal viene de ganar al Celta de Vigo por 2 goles a 1 con goles de dos de sus jugadores más importantes; Gerard Moreno y Nicholas Pépé. El submarino amarillo está realizando una gran temporada en liga y actualmente está 3º con 65 puntos, cinco por encima del Atlético de Madrid, su perseguidor. El Levante viene de empatar a cero frente al Espanyol y sigue vivo en la lucha por la permanencia. Los de Luis Castro parecía que estaban descendidos y la llegada del entrenador portugués ha hecho que estén con 33 puntos, a tan solo 2 de la salvación, que la marca el Mallorca con 35. El derbi valenciano es una prueba de fuego para el conjunto granota ya que el Sevilla, con 34 puntos y justo delante de ellos, juega en casa.

Posible alineación del Villarreal

El Villarreal ganó al Celta de Vigo en la pasada jornada de LA LIGA EA Sports y se ha consolidado en la tercera plaza delante del Atlético de Madrid. Hace ya varios meses que el submarino amarillo centró todos sus esfuerzos en la liga después de ser eliminado de la Copa del Rey y de la Champions y eso ha provocado que estén cinco puntos por encima del conjunto colchonero. Para el partido frente al Levante, Marcelino García Toral no podrá contar con Juan Foyth y Pau Cabanes ya que están lesionados y, Santiago Mouriño y Tajon Buchanan, serán duda hasta última hora. Respecto al once, el técnico asturiano ha sorprendido en las últimas dos jornadas alineando en la portería a Arnau Tenas por delante de Luiz Junior y es posible que siga ocurriendo lo mismo contra el Levante. En el lateral izquierdo, Alfonso Pedraza y Sergi Cardona se disputan la titularidad, pero el primero parte con ventaja y en el lateral derecho, Alex Freeman puede ganarle el puesto a Mouriño si este último llega con molestias. En el centro de la zaga, Renato Veiga, Pau Navarro y Rafa Marín tienen las mismas posibilidades de jugar, pero Marcelino solo elegirá a dos. Finalmente, Alfon González podría adelantar a Alberto Moleiro en la rotación, pero este último es todavía el favorito para la banda izquierda.

Posible once del Villarreal frente al Levante:

Portero: Tenas/Luiz Junior

Defensas: Pedraza/Cardona, Veiga, Pau Navarro, Freeman/Mouriño

Centrocampistas: Moleiro, Comesaña, Gueye

Delanteros: Mikautadze, Gerard Moreno, Nicholas Pépé

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Posible alineación del Levante

El Levante empató a cero ante el Espanyol y necesita los tres puntos frente al Villarreal si quiere seguir vivo en la lucha por la permanencia. Los de Luis Castro llevan tan solo una derrota en los últimos cinco partidos y buscará la victoria en el derbi valenciano. El técnico portugués no podrá contar con Unai Elgezabal, que será baja por molestias en la rodilla y tendrá las dudas de Kareem Tunde, que está recuperándose de una lesión en el aductor y Dela, que salió tocado del último encuentro de liga. Respecto al once, Ugo Raghouber y Kervin Arriaga se disputan la posición de pivote, Pablo Martínez y Carlos Álvarez la de interior izquierdo y Alan Matturro entraría por Dela si este último no se recupera. Carlos Espí ha sido la revelación granota en la parte final de la temporada y ha adelantado por completo a Etta Eyong en la rotación. En las bandas, Iván Romero y Víctor García son los favoritos pero si Tunde llega al partido, uno de los dos podría ir al banquillo.

Posible once del Levante frente al Villarreal:

Portero: Ryan

Defensas: Manu Sánchez, Matías Moreno, Dela/Matturro, Toljan

Centrocampistas: Pablo Martínez/Carlos Álvarez, Raghouber/Arriaga, Olasagasti

Delanteros: Iván Romero, Carlos Espí, Víctor García