Celia Pérez 01 MAY 2026 - 09:42h.

El director del proyecto VAR analiza la herramienta

Los cinco equipos más perjudicados por errores reconocidos por el CTA

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El VAR es, jornada tras jornada, uno de los grandes protagonistas de nuestro fútbol. Más allá de los aciertos que pueda tener, los errores y las polémicas que surgen alrededor de su uso acaparan todos los focos. Desde sus intervenciones, sobre si son acertadas o no, o el tiempo de revisión que emplean los colegiados para ver de nuevo las jugadas en el monitor para decidir, salen a debate continuamente.

Sobre ello se ha pronunciado Prieto Iglesias, director del proyecto VAR en España, durante una entrevista en El Partidazo, donde sale a analizar el uso de la herramienta y donde reconoce que el gran reto sigue siendo

"Yo no lo acotaría porque hay cuestiones muy particulares que el proceso de análisis es complicado por el tiro de cámara, por un toque, un toque que puede condicionar, lo que sea, a veces cuesta encontrarlo. A veces ocurre", comenzó exponiendo.

"Es verdad que como espíritu de intervención del VAR, que vamos a la mínima intervención, errores obvios y manifiestos, lo que sea por definición. Un error manifiesto, algo evidente, cuando yo lo veas en la tele ves aquí está la roja, los tacos, la mano... Ese es uno d los retos que tenemos encima de la mesa. El tiempo que tenemos de los chequeos previos a las intervenciones. Es uno de los retos que tenemos encima de la mesa para minimizarlos".

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Todo ello ocurre un año en el que el VAR vuelva estar expuesto y en el que el CTA ha querido mostrar la trasparencia y salvaguardar la imagen de los colegiados con la iniciativa de Tiempo de Revisión, un programa donde el Comité de Asesores de la RFEF analiza algunas de las jugadas más polémicas de la jornada, con el fin de señalar si las decisiones arbitrales estuvieron o no bien juzgadas.