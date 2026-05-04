El Betis firma una segunda vuelta de Champions

Álvaro Borrego 04 MAY 2026 - 11:52h.

Los verdiblancos solo han sumado una derrota más que el FC Barcelona

Esto necesitaría el Betis en la jornada 35 para clasificarse matemáticamente para Europa

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La goleada contra el Oviedo ha confirmado el buen momento que atraviesa el Real Betis, que ha sabido sobreponerse al varapalo sufrido en la Europa League. Con el triunfo de este domingo son siete de nueve puntos posibles, suficientes para amarrar de manera virtual la quinta plaza, que incluso podría dar lugar a jugar la próxima edición de la Champions League. Unos números que respaldan también el buen hacer de Manuel Pellegrini y la regularidad que su plantilla ha sabido encontrar durante estos años en LALIGA. De confirmarse -podría ser matemático este fin de semana- serían seis los años consecutivos del club disputando competición europea.

Las formas de la eliminación en Copa del Rey y Europa League reavivaron el debate sobre el futuro de Manuel Pellegrini, sobre el que es cierto que se generaron no pocas dudas a lo largo de la temporada. Sin embargo, los números vuelven a respaldarle. Y es que a pesar del mes y medio que se llevó sin ganar, el Real Betis puede presumir de estar entre los cuatro mejores de la competición en esta segunda vuelta.

El Real Betis sería el cuarto clasificado de LALIGA si solo se contasen los resultados de esta segunda vuelta. Los verdiblancos han sumado 24 puntos en 15 jornadas, uno menos solo que el Atlético de Madrid. Sería el segundo equipo con menos derrotas de la competición, superado únicamente por el FC Barcelona. Es cierto que los empates privaron a los verdiblancos de estar más arriba, pero únicamente ha caído en tres ocasiones durante este tiempo. También sería el cuarto equipo que menos goles encaja, superando los registros de otros como el Atleti de Simeone, Villarreal o Real Sociedad. Solo contando los resultados de esta segunda mitad de campeonato le habría sacado diez puntos al Sevilla FC, su eterno rival.