David Torres 14 MAY 2026 - 10:19h.

No vence al Rayo en casa desde 2018, en juego está la salvación y ¿Europa?

El Valencia CF se suma de forma oficial a la iniciativa popular "Todos de blanco" en Mestalla

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ValenciaMestalla se vestirá de blanco este jueves y el equipo también. El Valencia disputará el penúltimo partido de la temporada el próximo jueves en Mestalla. El rival será el Rayo Vallecano y el objetivo es lograr la permanencia, aunque hay posibilidades matemáticas de acabar entre los siete primeros y jugar en Europa la temporada que viene. La afición no fallará y el equipo sabe que está en deuda con los suyos. Falta, eso sí, que lo demuestre. El rival, ya salvado, con opciones europeas pero con la mente en la final de la Conference League ante el Crystal Palace, llega más relajado, pero eso no es una garantía de éxito. Lo dice la pifia ante el Atlético de Madrid plagado de canteranos y lo dicen los siete años negros recientes en Mestalla.

No gana al Rayo desde 2018

El Valencia CF no gana al equipo vallecano en la competición doméstica desde 2018 con tres empates seguidos desde entonces y una reciente derrota por 0-1. La última victoria como local de los valencianistas fue en la temporada 2018-19, el 24 de noviembre de 2018, cuando el equipo entrenado por Marcelino ganó al de Míchel gracias a un doblete de Santi Mina y un gol de Kevin Gameiro en una temporada en la que el Rayo Vallecano acabó descendiendo a Segunda División.

Después de que el equipo franjirrojo regresara a la máxima categoría en la temporada 2021-22, el Valencia no ha podido ganar al Rayo Vallecano en Mestalla con tres empates, dos por un resultado de 1-1 y uno por 0-0, y una derrota por la mínima en el último partido.

La visita más reciente del equipo madrileño a València fue en la jornada 16 de la pasada temporada, 7 de diciembre de 2024, a la que el equipo de Rubén Baraja llegaba como penúltimo clasificado con 12 puntos mientras que el equipo de Íñigo Pérez era décimo con 20 puntos.

Pañolada en el último Valencia-Rayo

El Rayo Vallecano ganó gracias a un gol de Pathé Ciss en el minuto siete sin prácticamente esfuerzo ante un equipo valencianista incapaz de cambiar el resultado y cuya derrota dinamitó Mestalla con una primera pañolada al ver a su equipo superado mientras se hundía en el descenso.

Por parte del Valencia jugaron Mamardashvili, Cristhian Mosquera, César Tárrega, Yarek Gasiorowski (Fran Pérez), Gayà (Jesús Vázquez), Javi Guerra, Enzo Barrenechea (Pepelu), Luis Rioja (Sergi Canós), Germán Valera (Rafa Mir) y Hugo Duro.

Por parte del Rayo Vallecano jugaron Batalla, Andrei, Lejeune, Mumin, Pep Chavarría, Óscar (Unai López), Ciss, De Frutos (Embarba), Álvaro (Balliu), Isi (Pedro Díaz) y Nteka (Camello).

El balance de los 22 partidos disputados entre ambos equipos en Mestalla en Primera División es de catorce victorias para el Valencia, seis empates y dos victorias para el Rayo Vallecano.