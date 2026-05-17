Guedes, Soler o Sadiq, cambios de cromos que chirrían en Anoeta y en Mestalla

Qué tiene que pasar para que el Valencia CF esté salvado en la próxima jornada

El Valencia CF se jugará estar en Primera ante dos de los ídolos recientes de su afición, en San Sebastián aún no creen qué pasó con Sadiq

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ValenciaEl Valencia CF visita este domingo en la trigésimo séptima jornada de Liga a la Real Sociedad en Anoeta, donde necesita sumar al menos un punto para salvar matemáticamente la categoría. Será un duelo especial por lo que hay en juego pero también porque, sobre el campo, las aficiones de ambos equipos verán a futbolistas con "camisetas cambiadas": Sadiq de blanquinegro y, sobre todo, Guedes y Soler de blanquiazules, son imágenes que chirrían, que duelen a los ojos del seguidor valencianista.

Desde que el delantero portugués y el centrocampista valenciano fueron traspasados por Peter Lim para recuperar su inversión, la afición ha anhelado su regreso a Mestalla. Varias veces surgió la posibilidad, pero nunca se materializó y, cuando esta temporada aterrizaron en San Sebastián, el corazón valencianista sintió una punzada que volverá a revivir este domingo. Verles ganar la Copa este año, reabrió las heridas de la Copa de 2019, el principio del fin del último Valencia campeón.

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La venganza de Sadiq: Más goles con el Valencia CF que con la Real y Almería juntos

El reverso de la moneda, aunque a otro nivel, lo protagoniza en Anoeta Sadiq Umar. En San Sebastián no entienden cómo en Valencia Príncipe de Kaduna hace cosas y marca goles inimaginables (como ante el Athletic) cuando en la Real fue un fracaso rotundo. Y es que, tras disputar 77 partidos en Primera División con el Almería, la Real Sociedad y el Valencia CF, el ariete nigeriano ha anotado 15 goles en LaLiga (nueve con los de Mestalla, cuatro con la Real Sociedad en 40 partidos y dos con el Almería en 3 encuentros).

Su porcentaje acierto, además, en Mestalla, es el doble que el que tuvo en San Sebastián (20,5% de acierto por 9,3% con la Real). Lo dicho, se hacen cruces y nadie lo termina de entender

Todos los jugadores que vistieron ambas camisetas y el caso de Epi, el mejor amigo posible

Guedes, Soler y Sadiq son los más recientes, pero hasta una veintena de futbolistas vistieron las dos camisetas. Se trata de: Rafael Alsúa, Fernando Ansola, Ángel Arregui, José Caeiro, Sergio Canales, Ignacio Eizaguirre, Epi Fernández, Gerardo García, José Luis González, Ignacio Goyeneche, Santiago Idígoras, Silvestre Igoa, Valery Karpin, Juan Lecube, Miguel Ángel Moyà, Roberto Navajas, Bernardino Pasieguito, José Luis Pérez-Payá, Cristián Portu, José Antonio Urtiaga, Guedes, Soler y Sadiq, según recoge el portal especializado Ciberche

Uno de los jugadores especiales que vistieron ambas camisetas fue: Epi Fernández, miembro de la delantera eléctrica. El de San Sebastián llegó al Valencia CF en la temporada 1940-1941 tras su paso por el Donostia FC -actual Real Sociedad-. Epi fue un extremo de época en la legendaria ‘delantera eléctrica’, llegando incluso a ser el segundo máximo asistente de la historia del Valencia CF con 102 asistencias en 256 partidos.

En sus nueve temporadas como valencianista conquistó cinco títulos: la Copa de 1941, LALIGA 1941-42, LALIGA 1943-44, LALIGA 1946-47 y la Copa de 1949. Posteriormente, Epi volvió al combinado txuri-urdin y terminó su carrera profesional en 1955.