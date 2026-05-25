Basilio García Sevilla, 25 MAY 2026 - 13:31h.

"Lo tenía todo hecho con el Sevilla de Emery, un contrato. Tengo los papelitos correspondientes de todo"

Juanfran Moreno confiesa y se arrepiente de su actitud en el Betis: "Hice muchas kamikazadas"

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Juanfran Moreno no fue un futbolista al uso, y tampoco es un exfutbolista que entra dentro de los cánones. El ahora representante de futbolistas, entre otros de Rafa Mir, está en ese momento en el que, tras tres años retirado, le toca echar la vista atrás y repasar lo que fue su carrera deportiva. En esas, el exfutbolista del Real Betis Balompié ha recordado un episodio en el que estuvo muy cerca de fichar por el Sevilla FC, con contratos firmados incluso.

El madrileño ha concedido una una intensa y larga entrevista al podcast Offsiders, en el que rememora muchos de los momentos más extraños de su ya de por sí peculiar carrera deportiva. Durante la historia, han sido muchos los jugadores que han vestido los colores de los dos equipos de la capital hispalense. Casos como el de Diego Rodríguez, José Mari o, más recientemente, Isco Alarcón, se han ido dando con cierta asiduidad.

Uno de los que podría haberse sumado a ese selecto club fue Juanfran Moreno, pero lo que fue un contrato firmado para jugar con el Sevilla campeón de Unai Emery, acabó en una posibilidad que se esfumó. “Sentía que había hecho 48 partidos y había estado bien, dentro de mis errores y el peaje de mis años en Primera. Me había llamado el Sevilla, quería ir directamente, si alguien del Sevilla sale diciendo que es mentira tengo pruebas. El Betis pone una cláusula que no se puede ir directamente al Sevilla, porque algo olía”, explica.

“Me voy al Watford me cede al Dépor, hago un año en el Dépor para irme al Sevilla. Me ficha otro club y ese club me iba a mandar al Sevilla, pero esa temporada no podía jugar en el Sevilla. Volví, estuvimos unos días, aparece el Watford, me cede un año y me vende. El Sevilla lo va a querer, viene, cumple su palabra el año siguiente. Lo tenía todo hecho con el Sevilla de Emery, un contrato. Tengo los papelitos correspondientes de todo”, rememora el exbético.

Sampaoli tumba la operación

Así las cosas, Juanfran Moreno explica que ya en el verano de 2016, con Jorge Sampaoli sustituyendo a Emery en el banquillo nervionense, se acaba por truncar la operación. “Considero que hay que estar donde te quieren. Había estado bien en A Coruña, tuvimos la desgracia de que mataron a un aficionado en el Calderón, fue un año muy duro, pero había jugado todo”.

“Me llama mi representante y me dice que el Sevilla no me quiere, que le había llamado el director deportivo. ‘Ha venido Sampaoli y quiere a Mariano’. A nosotros nos quiere el Dépor de vuelta, dile al director deportivo que nos damos la mano y ya está, no voy a reclamar el contrato ni nada, no me quiero aprovechar. Nos vamos a Coruña y ya está. El director deportivo me dio las gracias, creo que fueron correctos. Nos hemos cruzado alguna vez y hubo un cariño”, explicaba Juanfran Moreno, refiriéndose, claro está, a su negociación con Ramón Rodríguez Verdejo ‘Monchi’.