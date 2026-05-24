Basilio García Sevilla, 24 MAY 2026 - 15:03h.

"En el Betis me equivoqué mucho, mucho. Nadie me dijo lo que era el Betis, lo que representaba, lo que movía"

Juanfran Moreno recuerda la "cercanía y super exigencia" de José Mourinho en su paso por el Real Madrid

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El caso de Juanfran Moreno fue uno de los que ningún bético de cierta edad olvida. El madrileño llegó al Real Betis Balompié procedente del Real Madrid Castilla siendo una de las grandes promesas de la cantera blanca. Estuvo en la infausta temporada 2013/14, en la que el equipo descendió como colista con una puntuación infame, y acabó enfrentado con la grada y prácticamente con todo bicho viviente.

Ahora, más de una década después, ha explicado qué pasó en aquella época en una intensa y larga entrevista concedida al podcast Offsiders. A sus 37 años, lleva ya tres retirado del fútbol al acabar su carrera en el Real Oviedo después de ciertos problemas físicos, y se dedica a la asesoría de jugadores como, por ejemplo Rafa Mir. De lo que hizo en su etapa en el Betis, puede tomar su ejemplo como lo que no hay que hacer.

“Jugué en el Betis cuatro partidos con el isquio roto. Mi primera rotura, no se lo dije a nadie”, comienza contando el madrileño, que reconoce que Pepe Mel fue importantísimo en su carrera. “Pepe Mel conmigo ha tenido que pasar una penitencia. Le agradezco que me llevara al Betis, pero fui complicado. Le debo mucho, en el Dépor me tuvo siempre, en el Málaga…”.

Contó una anécdota previa al derbi liguero en el Sánchez-Pizjuán de esa temporada, y es que aceleró una recuperación mucho más larga para estar y ser infausto protagonista de un 4-0 que fue una losa para los béticos. “Tenía para ocho semanas, y el derbi en diez días. ‘Yo para el derbi estoy’. A los ocho días me probé y fui al derbi de cabeza. Nos metieron cuatro, en el minuto 2, Bacca delante de mí, pase de José Antonio que en paz descanse, no sé cómo pudo girar el tobillo, arrancó Bacca, que parecía que tenía una guindilla en el curo. ‘En qué momento me he recuperado yo”.

Entona el mea culpa

“Yo he estado bastante loco durante mi carrera. En el Betis me equivoqué mucho, mucho. Nadie me dijo lo que era el Betis, lo que representaba, lo que movía. Nadie me explicó. Mi agente me soltó allí en Sevilla, un chaval de Madrid, con 24 años”, reconoce Juanfran, que acabó siendo apartado en la pretemporada siguiente y no volvió a jugar con la camiseta verdiblanca.

Cuenta además, cómo se produjo su fichaje, con alguna triquiñuela. “Fue en 2012, casi ha prescrito, firmé en noviembre presuntamente, con fecha de enero. Que no venga ningún iluminado a denunciar. Quedaba libre, mi agente entendía que así iba a estar más tranquilo, no era que se iba a llevar 100.000 euros por esa firma, que me enteré después. En ese momento empecé a hacer muchos goles y tenía toda Europa para mí, pero estaba muy contento. Llegué allí y dije que era bético desde chiquitito, bético de toda la vida”, explica. “Nadie me lo dijo. Yo seguía siendo un pipiolo del Madrid, que venía con la del Madrid. Entré en el Betis, que es uno de los clubes más grandes de España, de largo, porque es enorme lo que mueve. Y bueno, pues contestaba gente en redes sociales, fui a buscar a uno a su casa para pegarle porque me mandó una foto en silla de ruedas diciéndome que me quería ver así y le fui a pegar, en el pueblo de mi mujer”, recordaba el exjugador.

“Hice muchas kamikazadas, la verdad. Y luego tuve el gran error de creerme en ese momento que un agente me dijo que yo iba a ir al Valencia. Me llamó el Valencia. Dejé de entrenar con el Betis. Me apartaron. Yo también estaba cómodo apartado porque quería salir, porque no sé qué. Un error irme del Betis. Escuché a mi agente. Mi agente tenía que haber sido más tranquilo en ese momento. Pero bueno, tú cambias de agente, ¿cómo ganan dinero? Moviéndote. Y te llevan al error. Yo también soy culpable porque les hice caso. Ya tenía 25 años, yo ya no era un niño. Yo tenía que haberlo visto, no lo vi. Entonces al final descendimos”, reconoce un Juanfran Moreno que pasará a la historia bética como uno de los jugadores más controvertidos de la etapa contemporánea.