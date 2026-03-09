Pablo Sánchez 09 MAR 2026 - 07:00h.

Luis Figo y los riesgos que tendrá Mbappé si fuerza: “Después estos sacrificios pasan factura”

El francés quiere llegar al Mundial en óptimas condiciones

El estado físico de Kylian Mbappé sigue dando mucho que hablar. En el momento clave de la temporada para el Real Madrid, con LaLiga en juego y los octavos de final de la Champions encima, el francés no está disponible por lesión. Un esguince de rodilla le obligó a parar después de estar un tiempo jugando lesionado. Hasta viajó a Francia para ser tratado por unos especialistas que no parecen haber convencido a un futbolista que para nada quiere forzar su regreso.

El objetivo de Mbappé es recuperarse al completo para no volver a recaer. Más aún teniendo en cuenta que el Mundial de Estados Unidos está a la vuelta de la esquina. El panorama es complejo y el Madrid tiene dudas con su gestión, aunque sabe que lo mejor es frenar su vuelta hasta que esté al cien por cien. Mientras tanto, el conjunto blanco ha sido objeto de críticas por la gestión de su lesión en varias ocasiones.

Uno de los que salió en defensa de la cautela que guarda Mbappé en estos momentos fue Santi Cañizares. En El Partidazo de Cope, el exportero entiende que el atacante quiera recuperarse bien y no forzar con todo lo que viene por delante. No entiende que jugase alrededor de dos meses lesionado ni tampoco comparte la opinión de aquellos que ven al galo falto de compromiso con el club.

La opinión de Cañizares

"Lleva ya dos meses jugando lesionado y no hay manera de recuperase. Ahora llega un momento que ves que lo ha intentado, que no está bajo sospecha su compromiso con el Real Madrid. Después de dos meses intentando salir adelante de una molestia que se convierte en lesión ahora voy a esperar a que esté apto porque si no no voy a jugar bien, ni voy a ayudar al Madrid, ni voy a jugar el Mundial, no voy a ganar absolutamente nada", sentenció ante los micrófonos.