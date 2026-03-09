El nulo efecto ofensivo de los suplentes del Betis

Álvaro Borrego 09 MAR 2026 - 12:49h.

Solo en uno de los últimos 11 partidos ha marcado un suplente del Betis

Manuel Pellegrini siempre se ha caracterizado por su virtuosismo a la hora de cambiar partidos con sus cambios. Esa gestión ha sido inmaculada durante su carrera y son incontables los triunfos que, gracias a sus modificaciones durante el transcurso de los encuentros, le han brindado al Real Betis, aunque en los últimos tiempos algo está fallando. El equipo se está atascando en las segundas partes, siendo incapaz de reaccionar o elevar sus prestaciones. Así lo atestiguan sus números. Los que parten desde el banquillo rara vez suman en el plano ofensivo.

Ciñéndonos únicamente a las aportaciones goleadora, en los últimos seis compromisos Manuel Pellegrini ha sido incapaz de mejorar al equipo con los cambios. Si bien el Betis logró mantener el resultado en el Metropolitano y contra el Mallorca, en el derbi no supo detectar qué necesitaba el equipo, al igual que frente al Rayo Vallecano, en Getafe y en la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Ninguno de los que entró al partido de refresco sumó en el plano ofensivo.

Hay que remontarse al 1 de febrero para ver el último gol de algún futbolista del Real Betis partiendo desde el banquillo. Fue Pablo Fornals, habitualmente titularísimo, el que le dio el triunfo a su equipo contra el Valencia. De los últimos 11 partidos solo un jugador que empezaba como suplente terminó marcando. Unos datos que bien pueden dibujar la diferencia de nivel entre los titulares y los segundos espadas, pero también las dificultades que está encontrando Manuel Pellegrini para mejorar o revolucionar al equipo si el contexto así lo requiere.

En el derbi, por ejemplo, únicamente realizó dos cambios. Contra el Getafe, pese al marcador en contra, ni siquiera modificó el equipo en el descanso. Rodrigo Riquelme, Fornals, Bakambu, Antony y Diego Llorente entraron en la última media hora de partido, pero quizás ya era demasiado tarde. No hubo acierto en las ocasiones. Otra vez los suplentes del Real Betis incapaces de sumar desde el banquillo.