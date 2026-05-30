David Torres Valencia, 30 MAY 2026 - 00:54h.

El Gran Canaria desciende a tras 31 años en la élite y una temporada para olvidar

Valencia Basket cierra la fase regular acb en el Roig Arena recibiendo al Dreamland Gran Canaria

Buen cierre de Valencia Basket a la Liga Regular en casa (105-81)

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Valencia Basket sumó su 24ª victoria en la Liga Endesa al imponerse en el Roig Arena al Dreamland Gran Canaria por 105-81 y se mantiene vivo en la lucha por la segunda posición de la Fase Regular, que se decidirá el domingo en la pista del Barça. El equipo taronja cogió el mando desde la mitad del primer cuarto con un primer parcial y ya no lo volvió a soltar, construyendo la ventaja con la que llegó al intermedio con otros dos parciales, uno para empezar el segundo acto y otro para terminarlo, con protagonismo ofensivo de Omari Moore en la primera mitad. Brancou le cogió el testigo anotador tras el paso por vestuarios para hacer más grande la diferencia y aunque Metu asumió el protagonismo ofensivo de su equipo para intentar no soltarse del partido, otro parcial taronja metía al cuadro valenciano con una nueva máxima ventaja al entrar en los últimos diez minutos. En el último acto fue Kameron Taylor el que apareció en ataque para mantener estable la diferencia y el equipo taronja no levantó el pie de su intensidad defensiva para asegurar el marcador final. Con este resultado, el Gran Canaria desciende a tras 31 años en la élite y una temporada para olvidar

El entrenador Pedro Martínez comenzó el partido poniendo en pista de inicio el quinteto formado por Sergio De Larrea, Jean Montero, Brancou Badio, Jaime Pradilla y Neal Sako. Un mate en transición de Neal fue la primera canasta taronja del partido después de que Metu inaugurase el marcador y aunque el pívot francés volvió a correr el campo para culminar, la propuesta defensiva de los visitantes se aprovechaba de que no entraban los triples del cuadro valenciano para ponerse por delante con dos aciertos exteriores de Brussino. Sin embargo, Valencia Basket le metía ritmo para mantener el marcador igualado y Omari clavó el primer triple taronja y se inventó un 2+1 antes de llegar a la mitad del primer acto. Cárdenas metió su primera canasta como taronja en una acción individual y luego convirtió un tiro libre para alargar el parcial antes de que Wong lo cortase en 9-0. Pese a un triple de Jefferson, un palmeo de Sima y una canasta de Montero defendían la renta taronja, aunque un acierto de Metu lo dejaba en 24-18 al final del primer cuarto.

Brancou metió la primera del segundo acto desde la media distancia y una buena circulación acabó con un mate de Sako que llevaba al “Che” García a gastar el tiempo muerto. Pese al parón, Pradilla bailó en la pintura para anotar a tabla y Brancou aprovechó una recuperación para Nogués para un parcial de salida que cortó Wong. Pero un Sako infalible bajo el aro y de nuevo Brancou estiraban la dinámica positiva para obligar al técnico del Dreamland Gran Canaria a agotar sus tiempos muertos con seis minutos para llegar al descanso. Moore puso una máxima ventaja de 18 puntos con el 40-22 antes de un 2+1 de Brussino que Cárdenas le devolvió en forma de triple antes de que Tobey y Brussino anotaran dos triples seguidos para el 43-31 a tres minutos para el descanso. Dos tiros libres de Key, un triple y una acción individual de Moore y un alley-oop bajado por Sima pusieron una nueva máxima renta aunque Wong dejaba el marcador al descanso en 52-33.

Dreamland Gran Canaria no puede

Dreamland Gran Canaria subió el listón defensivo tras el paso por vestuarios en un partido fundamental para sus intereses y encontró algo de acierto, pero cinco puntos seguidos de Brancou y los tiros libres de Montero mantenían estable la ventaja valenciana. Taylor desde la media distancia y Brancou devolviendo un triple de Jefferson y luego convirtiendo otro más tras rebote ofensivo llevaban al cuadro amarillo a parar el partido cuando se habían consumido poco más de cuatro minutos de segunda mitad. Metu encadenó dos triples para reducir de nuevo a veinte la renta taronja con el 69-49 pero Moore entró para volver a meterle ritmo con dos bandejas en acción individual consecutivas pese al momento de inspiración del ala-pívot nigeriano del conjunto canario. Un triple de Sima, dos tiros de De Larrea y un acierto de Braxton colocaban una nueva máxima ventaja para llegar con 80-53 con diez minutos por jugar.

Ziga Samar asumió el protagonismo de su equipo con siete puntos consecutivos en el inicio del último cuarto y pese a los puntos de Cárdenas y Nogués, un 2+1 de Wong ponía el 85-64 con algo más de siete minutos por jugar. Brancou, un triple de Kam Taylor y un mate de Sako suponían otro parcial que volvía a disparar la ventaja taronja y pese al tiempo muerto visitante, otro triple de Taylor colocaba la ventaja por encima de la treintena por primera vez en el partido antes de que Pelos lo cortara en 10-0. Kam seguía a lo suyo, anotando en la pintura, y la defensa taronja seguía apretando pese a la diferencia en el marcador para mantener estable la ventaja. Cuando Pelos encontró algo de acierto y Valencia Basket bajó un poco en la eficacia de su ataque con el choque decidido hace mucho, ya no le quedaba tiempo ni siquiera para aproximarse. Moore puso la anotación una noche más por encima de la centena en un partido que acabó con un marcador de 105-81.