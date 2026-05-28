David Torres Valencia, 28 MAY 2026 - 16:52h.

Sigue dependiendo de sí mismo para ser segundo

Valencia Basket regresa a la Liga Endesa con un triunfo en Zaragoza (86-98)

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El Valencia Basket se enfrenta este viernes en el Roig Arena al Dreamland Gran Canaria, en la última jornada de la fase regular de la acb, en un encuentro en el que los locales necesitan ganar para seguir con opciones de ser segundo y los canarios, vencer o esperar una derrota de Zaragoza en Lugo para no descender.

Así, el Valencia Basket necesita vencer tanto al Gran Canaria como al Barça para ser segundo al finalizar la liga regular o que Murcia y Baskonia pierdan este viernes sus respectivos duelos.

Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Gran Canaria

El primer equipo masculino de Valencia Basket contará con el apoyo de su público para afrontar su segundo partido de una semana de tres para cerrar la fase regular acb para recibir al Dreamland Gran Canaria (viernes 29, 20:30h, Roig Arena, DAZN) en un partido correspondiente a la jornada 34 de la Liga Endesa. El equipo taronja sigue dependiendo de sí mismo para terminar en la segunda posición de la fase regular, para lo que necesita asegurar el triunfo en los dos partidos que le quedan, no puede caer por debajo de la quinta posición y podría incluso asegurar la condición de cabeza de serie antes de su viaje a Barcelona del domingo, pero para ello necesitaría no solo ganar al equipo amarillo sino también una derrota del Kosner Baskonia o el UCAM Murcia. Los precedentes recientes son favorables y Valencia Basket rompió esta temporada su mala racha en Liga Regular en el Gran Canaria Arena, pero el cuadro claretiano ha sido un rival peligroso en las últimas temporadas (ha ganado en cuatro de sus últimas once visitas) y llega a este encuentro con la imperiosa necesidad de sacar la victoria para no depender de terceros a la hora de salvar la categoría. Para este partido seguirán siendo baja por lesión Josep Puerto y Xabi López-Arostegui. El valenciano, en la recta final de la recuperación del esguince en su tobillo izquierdo, podría tener que alargar su retorno a las pistas, ya que sufre ahora un fuerte proceso vírico. Por su parte, la lesión muscular en la parte posterior de la pierna del alero vasco no ha remitido, con lo que se sigue trabajando en su recuperación y será su evolución la que determine cuando se reincorpora a la dinámica del equipo. Además, la participación de Kameron Taylor está en duda para este partido al haberse perdido algunos entrenamientos por un proceso vírico. El equipo taronja comienza esta jornada en la cuarta posición de la Liga Endesa con un balance de 23-9, aunque con un partido menos que Kosner Baskonia y UCAM Murcia.