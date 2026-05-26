Valencia Basket regresa a la Liga Endesa con un triunfo en Zaragoza (86-98)

David Torres 26 MAY 2026 - 23:32h.

El Valencia Basket mide la resaca de la Final a Cuatro y retoma la lucha por ser segundo en ACB

Era un partido aplazado

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ValenciaValencia Basket recuperó su partido aplazado de la jornada 31 para abrir una semana de tres partidos acb sumando un valioso triunfo en la pista del Casademont Zaragoza por 86-98 para ponerse con 23 triunfos en Liga Endesa en un partido que no pudo decantar a su favor hasta los últimos tres minutos del choque. El equipo taronja compensó su falta de acierto inicial y contuvo un buen inicio anotador de Olaseni con segundas opciones desde el rebote ofensivo y un momento de inspiración con canastas en velocidad que le permitieron conseguir una pequeña ventaja al final del primer cuarto. Una renta que se esfumó cuando el equipo aragonés encadenó dos triples pero Valencia Basket controló las pérdidas y encontró la inspiración de Omari Moore para responder al buen segundo cuarto de los locales e irse mandando por la mínima al descanso.

En la segunda mitad, le costó encontrar acierto al cuadro taronja pero anotó lo suficiente para mantener el partido empatado y cuando pudo aprovechar buenas acciones defensivas para jugar en transición, pudo volver a construir una pequeña ventaja con la que entró al último cuarto. Una renta que el Casademont Zaragoza recuperó en los primeros tres minutos del último acto, pero que la aparición ofensiva de Taylor volvió a estirar. Y aunque una antideportiva que supuso una jugada de cinco puntos permitió a los zaragozanos acercarse a cinco, Valencia Basket consiguió de nuevo correr desde la defensa para un parcial de 0-10 que aseguró el triunfo que mantiene las opciones taronjas de pelear por la segunda plaza.

Ficha técnica

86.-Casademont Zaragoza: (23+26+15+22): Devin Robinson (11), Marco Spissu (7), Santi Yusta (13), Gabriel Olaseni (25), Joaquín Rodríguez (2) -cinco inicial- Bell-Haynes (8), Wright-Foreman (7), Fernández (12), Dubljevic (1)

98.-Valencia Basket: (27+23+21+27): Brancou Badio (11), Kameron Taylor (18), Jaime Pradilla (11), Sergio de Larrea (16), Matt Costello (7) -cinco inicial- Reuvers (8), Montero (13), Moore (10), Sima (4).