David Torres Valencia, 30 MAY 2026 - 18:47h.

Si gana, se enfrentará al Surne en las eliminatorias

Valencia Basket cierra la liga regular en casa con victoria, aspirando a la segunda plaza y descendiendo a Gran Canaria

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El Valencia Basket visita este domingo la pista del Barcelona, en el partido aplazado que cerrará la fase regular de la Liga Endesa, en el que un triunfo le permitiría recuperar la segunda posición y, teóricamente, le ofrecería una camino más sencillo en las eliminatorias por el título.

En caso de vencer en el Palau, el Valencia Basket alcanzaría las 25 victorias pero quedaría por delante del Kosner Baskonia y del UCAM Murcia, que han ganado esos mismos partidos. De esta manera, se cruzaría en cuartos de final con el Surne Bilbao Basket, que ha sido séptimo, con ventaja de pista.

Cómo y dónde ver el Barcelona - Valencia Basket

El primer equipo masculino de Valencia Basket recupera su partido aplazado de la jornada 33 de la Liga Endesa debido a la participación taronja en la Final Four de la EuroLeague en un duelo directo en la parte noble de la clasificación que le lleva a la pista del Barça (domingo 31, 19:00h, Palau Blaugrana, DAZN/Movistar Plus+) que decidirá las posiciones finales del Playoff acb. Los hombres de Pedro Martínez dependen de sí mismos para acabar la fase regular como segundos, para lo que necesitan ganar en la cancha del rival que tiene la mejor racha de la competición, con nueve victorias en los últimos diez partidos. En caso de triunfo, se medirán en cuartos al Surne Bilbao Basket con factor cancha a favor. En caso de perder en el Palau, Valencia Basket se encontrará con el Kosner Baskonia con el factor cancha en contra y se convertiría en el segundo equipo desde la adopción del formato de 18 equipos en la Liga Endesa en la temporada 1996-97 que no es cabeza de serie con 24 victorias. Aunque los precedentes generales son desfavorables, el equipo taronja ha sido capaz de sacar el triunfo de la cancha del Barça en siete de sus últimas quince visitas en competición nacional. Pero perdió en su visita a esta pista en EuroLeague y ha caído en dos de los tres precedentes de este curso, ganando el de la primera jornada liguera en el Roig Arena por 93-81. El equipo taronja mantiene las bajas confirmadas de Josep Puerto y Xabi López-Arostegui, mientras que Nate Reuvers causó baja por primera vez en la temporada en el partido del viernes ante Dreamland Gran Canaria por enfermedad. El equipo taronja comienza esta jornada en la cuarta posición de la Liga Endesa con un balance de 24-9, aunque con un partido menos que Kosner Baskonia y UCAM Murcia.