Basilio García Sevilla, 03 JUN 2026 - 09:52h.

"Siempre tuve muy claro que quería jugar para Argentina"

Oso, el mejor debutante en la defensa... desde Valentín Barco

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Joaquín Martínez Gauna ‘Oso’ ha irrumpido como un tiro en la élite del fútbol. La difícil situación del Sevilla FC anima a promocionar canteranos, y el zurdo ha recogido el guante para ayudar al club a conseguir la permanencia, jugando por la banda izquierda tanto en el puesto de lateral como el de extremo.

Ahora, toca negociar la renovación del jugador, que acaba contrato en 2027. Oso se encuentra ante la oportunidad de confirmarse en el fútbol profesional, y ya mira a unos sueños que pasan por Argentina, el país de origen de su familia. "Mis padres vinieron para España en busca de trabajo y yo me crie acá", explicó el jugador nacido en Torrevieja en la emisora DSports Radio. "Soy un jugador bastante polivalente y me adapto muy bien a cualquier posición con tal de jugar, aunque mi explosión se dio jugando de lateral o carrilero por la banda izquierda", se definió.

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A partir de ahí, Oso demostró su compromiso con el país de sus padres, y reconoce que no esperaba que Lionel Scaloni le señalara como un futurible de la selección albiceleeste. “Que Scaloni me haya nombrado es un sueño. Siempre tuve muy claro que quería jugar para Argentina porque mis padres son argentinos. Me puso muy contento que alguien como Scaloni me haya nombrado. Argentina tiene jugadores de grandísimo nivel. En el Mundial estaré apoyando como un aficionado más y ojalá puedan conseguir grandes resultados".

"Me siento argentino como siempre lo he sido, pero estoy agradecido con España porque me ha dado todo. Ellos también tienen una gran selección y son candidatos a ganar el Mundial", añadía Oso.

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La afición por River Plate

No obstante, Oso también piensa en jugar en un club argentino en el futuro, confesándose hincha de un River Plate que tiene muchísimas conexiones con el Sevilla, como la presencia allí de hombres como Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. "Otro de mis sueños es jugar en River. Mi padre me inculcó siempre la pasión por el club. Nos levantábamos a las cuatro de la mañana para ver los partidos desde Europa".

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"No pude estar allí y es algo que me hubiese gustado vivir. Mi padre y mi abuelo sí fueron. Jugar en El Monumental es algo que siempre he soñado", añadía Oso en relación a la final de la Copa Libertadores que acogió Madrid en 2018 -la ganó River a Boca Juniors-. En los próximos días volverá a Argentina de vacaciones tras más de una década sin hacerlo, para encontrarse cara a cara con muchos de sus sueños.