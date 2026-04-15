Basilio García Sevilla, 15 ABR 2026 - 17:09h.

La negociación se ha iniciado y hay buena predisposición por ambas partes

LALIGA se fija en Oso tras su primer gran asalto a la élite

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El Sevilla FC ha iniciado la habitual ronda de renovaciones de los jugadores de la cantera con los que se cuenta para el futuro. La de Miguel Sierra será oficial esta misma semana, se ha dejado encarrilada la de Andrés Castrín, y el gran caballo de batalla en el que se encuentra en estos momentos el club es en la ampliación de la vinculación contractual de Joaquín Martínez Gauna, conocido por todos como Oso.

El torrevejense, acaba contrato con el Sevilla en 2027, y tras su magnífica irrupción en la élite, es prioridad mejorarle las condiciones y ampliar el tiempo de vinculación del jugador, que está ya en las agendas de numerosos clubes. El jugador llegó en 2022 y en enero de 2027 podría negociar para marcharse gratis a otro equipo, y ese es un extremo a evitar por todas las partes.

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Según ha podido conocer ElDesmarque, en el club entienden que las negociaciones marchan en el buen sentido al haberle puesto sobre la mesa una propuesta equilibrada con el momento que vive. Aunque no se puede considerar que el acuerdo esté avanzado, sí que hay una buena predisposición en las dos partes.

Con todo, Oso es una pieza apetecible en el mercado y ya se ha deslizado el posible interés de algunos equipos, como el Villarreal. El jugador está representado por la superagencia AS1, un conglomerado de agencias -entre las que se incluyó Promoesport- que se han unido para hacer una empresa fuerte a nivel mundial. Como es lógico, inmerso en esa estructura tan fuerte son numerosas las conversaciones en las que suena su nombre.

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El momento de Oso

En el Sevilla, todo el mundo está encantado con Oso, y la llegada de Luis García Plaza al banquillo le ha otorgado de modo definitivo la titularidad, pese a las reticencias de Matías Almeyda en sus últimos partidos. El jugador ha irrumpido con fuerza, y su continuidad en el proyecto se entiende en las oficinas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios como fundamental para completar su desarrollo.

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De hecho, Antonio Cordón ya expresó su optimismo respecto a esta negociación antes del duelo ante el Rayo Vallecano del pasado mes de marzo. "El Sevilla va a tener mucho trabajo durante estos meses. Es un chico de la cantera, que tiene contrato en vigor, que quiere mucho la ciudad, que quiere mucho al club y no va a haber ningún problema con él, así que esperamos seguir con él muchísimos años y que la afición disfrute de él muchos años", expresaba el director de fútbol profesional ante los micrófonos de Movistar. En las próximas semanas, deben generarse más noticias en torno al futuro de Oso, el jugador con más proyección de todos los que forman parte del equipo en estos momentos.