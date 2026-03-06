Pablo Sánchez 06 MAR 2026 - 12:56h.

Roberto Gómez da una lista de los jugadores que podrían salir del Real Madrid

Múltiples ausencias para Balaídos

Las bajas castigan al Real Madrid de cara al partido de LALIGA EA SPORTS frente al Celta. Álvaro Arbeloa viaja solo con 14 jugadores del primer equipo y un puñado de canteranos. Entre ellos se encuentra Lamini Fati. El defensor, a sus 19 años, se desplaza con opciones de hasta ser titular en Balaídos, una posibilidad a tener muy en cuenta a tenor de las múltiples ausencias en la zaga.

Mucho se ha hablado de este chico desde que cerrara su fichaje por el Real Madrid en el mercado de invierno de 2025. Desde ahí, su crecimiento ha sido mayúsculo y Arbeloa lo tiene muy en cuenta. Tanto que ahora podría estar ante su gran oportunidad.

¿Quién es Lamini Fati?

Aquellos que vean la lista de convocados de Arbeloa ante el Celta verán un puñado de nombres novedosos entre los que también está el bueno de Lamini Fati. El futbolista del Madrid viajará pensando que tiene opciones de jugar en Balaídos e incluso de hacerlo desde el inicio. Arbeloa confía en él desde el filial y ahora lo ha vuelto a demostrar.

A sus 19 años, Lamini Fati llegó a la casa blanca procedente del Leganés hace poco más de un año. Su gran rendimiento en el filial pepinero de Tercera Federación llamó tanto la atención que no hubo dudas a la hora de lanzarse a por su fichaje. Llegó para desembarcar en el Juvenil A y compaginó sus tareas con el equipo C. Poco después subió al Castilla demostrando su enorme capacidad de crecimiento.

Se trata de un jugador rápido, con buena salida de balón desde atrás y mucha fortaleza. Tres características muy del agrado de Arbeloa. El cuerpo a cuerpo es otra de sus grandes virtudes. Incluso a veces se ha dejado ver por el lateral zurdo, aunque lo que verdaderamente domino es el eje de la defensa. Quién sabe si en Balaídos le llega su primera gran oportunidad en el Real Madrid.