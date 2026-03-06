Diego Páez de Roque Madrid, 06 MAR 2026 - 08:23h.

Roberto Gómez se enzarzó con Irene Gómez y Pablo López en ElDesmarque Madrugada

Rubén Uría ve factible el fichaje de Vitinha por el Real Madrid tras sus últimas palabras: "Lo más sensato"

Compartir







El Real Madrid atraviesa un momento de tensión. Fuera de la Copa del Rey y con el Manchester City como próximo rival en la Champions League, los de Álvaro Arbeloa siguen en la pelea por LALIGA, aunque las dos últimas derrotas han descolgado al equipo del liderato. Esta misma noche tienen una nueva oportunidad para recortar puntos con el FC Barcelona en su visita a Balaídos para enfrentarse al Celta de Vigo.

Esta tensión y nerviosismo se ha traspasado al plató de ElDesmarque Madrugada con un enganchón entre varios de los colaboradores del programa al tratar la profesionalidad de ciertos jugadores de la plantilla del Real Madrid.

PUEDE INTERESARTE Roberto Gómez da una lista de los jugadores que podrían salir del Real Madrid

Pablo López expuso que "el jugador del Real Madrid que está jugando bien lo hace para él", algo que no sentó bien a Roberto Gómez. "¿Estás diciendo que los jugadores del Real Madrid se tocan las narices?", respondió el periodista.

El enganchón por los jugadores del Real Madrid

"¿Tú que sabes del compromiso de los jugadores? ¿Dices que no son profesionales y que no están implicados?", siguió preguntando Roberto Gómez.

Irene Junquera se metió de lleno en la discusión diciendo que "creo que muchos jugadores no tienen compromiso", algo que terminó de indignar a Roberto Gómez. "¿De qué vais?", preguntó.

PUEDE INTERESARTE Posibles alineaciones del Celta de Vigo y el Real Madrid para la jornada 27 de LALIGA EA Sports

"Contáis unas películas que son de terror. ¿Dudáis de la profesionalidad de los jugadores del Real Madrid?", volvió a preguntar Roberto Gómez. Cuando Irene Junquera afirmó, le contestó "date una vuelta por el Retiro mañana y vuelves".

Rubén Uría intervino tras la discusión para poner cordura al asunto. "Tiene que haber un término medio. No podemos dudar de la profesionalidad de los jugadores ni tampoco podemos obviar que hay algunos jugadores que están buscando más lucimiento personal que el bien del grupo".