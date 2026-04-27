Cristiano JR. 'pasa' de saludar a sus hermanos y éstos le vacilan: "Que chulito, bro"

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 ABR 2026 - 09:42h.

Georgina subió una historia a su cuenta de Instagram donde se escucha a los hijos de Cristiano Ronaldo apoyando a Cristiano Jr durante un partido de Al-Nassr sub 15

Cristiano Ronaldo Jr. podría subir al primer equipo del Al-Nassr y jugar con su padre

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Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, ha subido una historia a su cuenta de Instagram donde se escucha a sus hijos apoyando a Cristiano Jr durante un partido de Al Nassr sub 15. En el vídeo se aprecia como una de las pequeñas grita al hijo del astro portugués y posteriormente dice "que chulito, bro" entre risas. Cuando ve que no responde se queja diciendo "me ignora y todo". La familia ha dejado un momento divertido viendo un encuentro de Cristiano Jr, que sigue destacando en categorías inferiores y Al Nassr ya se está planteando subirle al primer equipo a partir de la temporada que viene.