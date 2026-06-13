El Big data lo confirma: Enzo Barrenechea es el mejor sustituto posible si falla Guido Rodríguez

David Torres Valencia, 13 JUN 2026 - 09:01h.

Son futbolistas parecidos, estadística y cualitativamente hablando

Yves Bissouma vuelve a escena pero sólo si Guido Rodríguez no sigue: está en el mercado

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La prioridad del Valencia CF y de Carlos Corberán sigue siendo Guido Rodríguez, Ron Gourlay en persona y el técnico se han encargado de trabajar para que el argentino quiera renovar en Mestalla. Ahora mismo, la oferta que tiene sobre la mesa son dos temporadas fijas más una tercera variable, pero la realidad es que eso no garantiza su continuidad. La prueba evidente es que el mediocentro no ha contestado todavía. Con todo, al quedarse fuera del Mundial, se espera una pronta respuesta en Valencia, aunque tampoco se puede obviar que en la mesa de Guido Rodríguez hay más clubs interesados por él de México, de Europa y de España y parece que se va a tomar su tiempo para decidir.

Entretanto, mientras el Valencia CF espera a ver si Guido Rodríguez, que acaba de quedarse sin Mundial, contesta afirmativa o negativamente a su propuesta para renovar, van apareciendo nombres como Daniel Bragança, Antonio Blanco, Enzo Barrenechea, Lerma e Isma Ruiz como candidatos al conjunto che si es que el argentino no se queda. En las últimas horas, además, se añade el de un viejo anhelo valencianista como es Yves Bissouma.

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Con Ron Gourlay fuera de la ciudad tras haber salido de "caza" por Europa la semana pasada, todo es posible pero el Valencia no puede ni debe estar parado y por eso sondea el mercado y se abre a las posibilidades que surgen como la de Enzo Barrenechea, al que el Benfica lo ha puesto en el mercado. El viejo conocido de la afición valencianista fue feliz en Mestalla, tiene familia en Valencia y, si sale del Benfica, seguro que la capital del Turia es una opción más que viable.

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El Big data lo confirma: Enzo Barrenechea es el mejor sustituto posible si falla Guido Rodríguez

Mientras Guido contesta, ElDesmarque ha acudido al laboratorio de Driblab para conocer de primera mano las opciones que ofrece el mercado de las cinco grandes Ligas por si el Valencia CF necesita buscar un sustituto. Y ahí, entre los nombres más destacados que han jugado este año la Champions aparece el nombre de Enzo Barrenechea. Comparando sus fortalezas y debilidades, el joven centrocampista traspasado del Aston Villa el verano pasado es un calco a las prestaciones que ofrece Guido. Si bien es cierto, Enzo sólo tiene 25 años y un futuro por labrarse, de ahí que su precio de mercado sea a día de hoy muy superior al de Guido (Barrenechea está valorado en 12 millones de euros por los 5 que tiene el todavía valencianista Guido Rodríguez).