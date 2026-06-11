Colocan a Daniel Bragança en la órbita del Valencia CF a la espera de Guido Rodríguez: Jorge Mendes a escena

David Torres 11 JUN 2026 - 11:32h.

Es zurdo, sale de una grave lesión, juega en el Sporting de Portugal

Todo al Guido: las condiciones de la oferta del Valencia CF y dos preguntas clave

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ValenciaQue el Valencia quiere que Guido Rodríguez sea su mediocentro titular para la temporada que viene es tan evidente como que el conjunto de Mestalla ya sigue sondeando el mercado en busca de refuerzos para esa posición. Está claro que además de Guido, cuya renovación está negociándose y es el número 1 de la lista, en el conjunto de Mestalla hace falta otro pivote, ya que sale Baptiste Santamaría y podría también ser traspasado André Almeida. Ahí, y aunque de entrada está a Aliou Dieng, que precisamente se despidió esta semana de su antiguo equipo, el conjunto valencianista sigue sondeando el mercado en busca de otras alternativas. Bajo esta prisma aparecieron los nombres ya publicados por ElDesmarque como los de Enzo Barrenechea, Jefferson Lerma o de Isma Ruiz, del Córdoba.

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Pero hay más. Desde España, Tribuna Deportiva añade el interés por Antonio Blanco, del Alavés, mientras que desde Portugal añaden a la terna a otro centrocampista más: Daniel Bragança, del Sporting de portugal, podría ser el hombre elegido. En ese sentido, según explica el diario A Bola, uno de los más prestigiosos del país vecino, el conjunto de Mestalla sería un escenario factible. No en vano, dan por hecho que el Sporting negociará su traspaso en este mercado y, citando a sus propias fuentes, explican que el destino más probable para el jugador en este momento es España, donde goza de una considerable reputación gracias a su impresionante trayectoria internacional, concretamente 37 partidos con la selección.

La relación Mendes - Peter Lim

Según esta tesis, el rotativo afirma que, en esta ruta hacia España, el Valencia se pueda fijar en el centrocampista zurdo (es pivote organizador y este año ha marcado seis goles), dada la conocida y estrecha relación entre su agente, Jorge Mendes, y el accionista mayoritario del Valencia SAD, el empresario singapurense Peter Lim. Si bien es cierto, desde André Almeida, otro futbolista que llegó de la mano de Mendes, esta vía se ha cortado en los últimos tiempos.