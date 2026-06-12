David Torres 12 JUN 2026 - 15:31h.

Ron Gourlay sigue fuera

Guido Rodríguez dice adiós al sueño americano y el mercado se mueve: la fe del Valencia

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ValenciaMientras el Valencia CF espera si Guido Rodríguez, que acaba de quedarse sin Mundial, contesta afirmativa o negativamente a su propuesta para renovar por tres temporadas, van apareciendo nombres como Daniel Bragança, Antonio Blanco, Enzo Barrenechea, Lerma e Isma Ruiz como candidatos al conjunto che si es que el argentino no se queda. En las últimas horas, además, se añade el de un viejo anhelo valencianista como es Yves Bissouma. Entretanto, Ron Gourlay sigue fuera de la ciudad tras haber salido de "caza" por Europa la semana pasada.

Y es que, Yves Bissouma vuelve a escena está en el mercado. El internacional por Mali, como Aliou Dieng, sale al mercado. El futbolista ha sido despedido por el Tottenham que ya ha anunciado que no le ampliará el contrato, que acaba este 30 de junio. "Podemos confirmar la salida de Yves Bissouma tras la finalización de su contrato. El internacional maliense se unió a nosotros procedente del Brighton & Hove Albion en el verano de 2022 y llegó a disputar 111 partidos en todas las competiciones con nuestra camiseta", explica el conjunto inglés y, el viejo deseo valencianista está ahora disponible como y es opción, como ha avanzado Las Provincias, aunque su contratación no parece sencilla.

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La subasta por el mediocentro promete ser feroz pues, a sus 29 años, todavía tiene mucho fútbol en sus botas, pero no será fácil hacerse con sus servicios porque el potencial económico de los rivales del Valencia CF por un futbolista así es muy superior. Si es por una cuestión económica, los de Mestalla son una competidor débil.

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¿Quién es Yves Bissouma?

Yves Bissouma es un centrocampista defensivo de gran despliegue físico, conocido por su capacidad para recuperar balones, presionar con intensidad y conducir el juego desde zonas retrasadas del campo. Internacional con Mali, destacó en Europa tras su paso por el Real Bamako, el Lille y especialmente el Brighton & Hove Albion, donde se consolidó como uno de los mediocentros más completos de la Premier League antes de fichar por el Tottenham Hotspur. Su estilo combina fortaleza en los duelos, buena lectura táctica y habilidad para superar líneas rivales mediante conducciones, lo que le permite aportar equilibrio entre defensa y ataque. A lo largo de su carrera ha sido valorado por su energía, agresividad controlada y capacidad para dominar el centro del campo cuando está en su mejor nivel.