Qué pasa con el fichaje de Kang In Lee y cuál será su dorsal en el Atlético de Madrid

El anuncio se demora más de lo previsto tras cumplir 25 días de vacaciones

La dura realidad del Atlético con las notas del Mundial: sólo hay tres aprobados

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El fichaje de Kang In Lee por el Atlético de Madrid se está haciendo de rogar. Casi un mes después de que Corea del Sur cayera eliminada del Mundial 2026, el surcoreano sigue perteneciendo al PSG, aunque todavía no se ha incorporado a la pretemporada. Todo apuntaba a que esta semana sería definitiva para verle de rojiblanco, pero el anuncio se está retrasando algo más de lo que se preveía.

Fue el 25 de junio cuando Corea empató ante Sudáfrica en la tercera jornada del Mundial. Quedó tercera de grupo y tuvo que esperar tres días para saber si estaba entre las ocho mejores terceras, algo que finalmente no sucedió. Así pues, el combinado asiático se despidió del torneo a las primeras de cambio y prácticamente en diferido.

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A partir de ahí, el jugador tenía 21 días de vacaciones que ya se han cumplido. Todo apuntaba a que este mismo lunes se podría anunciar su fichaje por el club colchonero, pero ese anuncio se está demorando. Eso sí, nada hace indicar que su llegada al Metropolitano peligre. El fichaje está cerrado. Y las fechas siguen vigentes: esta semana debe llegar el comunicado oficial. A partir de ahí, podremos verle por primera vez a las órdenes de Diego Pablo Simeone.

El dorsal de Kang In Lee por el Atlético de Madrid

A la espera de ese anuncio, varios medios colchoneros apuntan que Kang In Lee llevará el dorsal '7' en el Atlético de Madrid. Cabe recordar que Hjulmand escogió el '23', por lo que actualmente sólo quedan otros tres dorsales libres, pendientes también de que Álex Grimaldo comunique el suyo: '12', '15' y '25'.

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Así pues, todo apunta a que el surcoreano lucirá ese '7' que ha liberado Antoine Griezmann con su marcha del Metropolitano. Un dorsal de leyenda destinado a uno de los futbolistas que están llamados a marcar diferencias el próximo curso.