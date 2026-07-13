Grimaldo y Kang In Lee reducirán aún más las fichas disponibles

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Arranca una nueva temporada y, como suele ser habitual, un nuevo baile de dorsales en el Atlético de Madrid. Los pupilos de Diego Pablo Simeone han arrancado este lunes la pretemporada con su primera sesión de entrenamiento y, posteriormente, Morten Hjulmand ha pasado por el Metropolitano para lucir por primera vez la camiseta rojiblanca.

Tras sus primeras palabras como atlético, el danés ha posado con la camiseta del Atlético y ha desvelado su nuevo dorsal: lucirá el '23'. El mismo dorsal que hasta hace apenas unas semanas lucía Nico González, que jugó el pasado curso en calidad de cedido y vuelve a pertenecer a la Juventus.

Nico no cumplió los minutos estipulados para que se hiciera efectiva su cláusula de compra por 32 millones de euros. Aún así, el Atlético y la Juventus han estado negociando su traspaso semanas atrás por una cantidad cercana a los 25 millones. Por contra, las negociaciones se han frenado en los últimos días y el club rojiblanco está priorizando otras operaciones, aunque esto no descarta ni mucho menos al argentino.

Los dorsales del Atlético de Madrid 2026/2027

Lo cierto es que Hjlumand no tenía muchos dorsales donde elegir. Además del '23', también están libres actualmente el '7', el '12', el '15' y el '25', aunque es bastante probable que Grimaldo ya haya elegido alguno de estos números, por lo que sólo dejaría tres dorsales disponibles.

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El '7' parecer reservado para un nuevo atacante, quién sabe si Kang In Lee cuando se haga oficial su fichaje. Además, habrá que ver qué sucede con jugadores como Lemar y Carlos Martín y si escogen un dorsal durante la pretemporada, a la espera de resolver su futuro, y la posibilidad de que otros futbolistas como Giménez, Sorloth o Julián Álvarez también liberen más dorsales en caso de que se salgan del club.