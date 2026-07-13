El centrocampista, presentado en el Metropolitano, lucirá el dorsal '23'

El Atlético de Madrid arranca la pretemporada con sólo 10 jugadores, dos regresos y 15 ausencias

Compartir







Morten Hjulmand ha sido presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid. El centrocampista, que llega procedente del Sporting CP, ha pasado por el auditorio del Metropolitano antes de ponerse a las órdenes de Diego Pablo Simeone en la sesión del martes. Durante su presentación, ha desvelado su charla previa con el Cholo, ha especificado qué puede aportar al equipo y se ha acordado de Gabi Fernández y Koke Resurrección.

Qué sientes: "Es un sueño hecho realidad. Estos últimos días tengo muchísima ilusión. Se me nota en el cuerpo, con mi familia. Tengo muchas ganas".

Sensación del Atlético y la afición: "Es un club increíble, se puede ver en el estadio, cuando vemos al Atlético en directo, el ambiente siempre es intenso. Los jugadores muestran corazón, espíritu de lucha, y creo que es algo que encaja muy bien conmigo".

El proyecto del Atlético: "Fue fácil tomar la decisión. Escuché que estaban interesados y por la historia en LaLiga y Europa, tiene muchísimo respeto en Europa. Los entrenadores, los jugadores que han tenido, es una gran inspiración. Les veo como héroes que luchan sobre el campo, esa pasión. Es lo que lo hizo tan interesante. Es un sueño que se está haciendo realidad".

PUEDE INTERESARTE El plan de Uruguay con Diego Forlán como sustituto de Marcelo Bielsa con fecha de caducidad

Hjulmand se acuerda de Gabi Fernández y Koke

Persona clave y jugador a compartir vestuario: "Si pudiese volver un poco atrás, cuando tenía 15 jugadores, la defensa, Gabi de capitán, ahora Koke. Han sido una gran inspiración y por eso era interesante ser parte de esto".

Imprimir liderazgo en la plantilla: "Mi objetivo es mostrar mi personalidad. En todos los clubes que he estado he podido hacerlo. Mostrar mi mentalidad, que vean un jugador exigente que está aquí para ganar, y no sólo por estar aquí. Eso es lo que quiero mostrar".

El momento adecuado para salir del Sporting: "Ya logré varios objetivos, estuve tres años, logré trofeos. No terminó de la forma que quería, pero la experiencia fue increíble. Me cambió como persona, pero necesitaba un nuevo reto y este es el reto adecuado".

Qué esperas de Simeone: "Sí, he hablado con el míster y ya he sentido su pasión y su ambición, y esto lo ha hecho incluso más interesante. Es un tipo muy simpático, ya me ha mostrado qué significa ser jugador del Atlético. Jugar en persona va a ser incluso más fácil".

Objetivo en el Atleti: "Quiero aportar mi mentalidad de ganar todo lo que pueda. El club tiene el respeto de todos los clubes en España, pero estoy aquí para ganar trofeos, todos los que pueda. Sé que será complicado, jugamos también la Champions, pero mi objetivo y el del equipo es ganar trofeos y vamos a luchar por ello hasta el final, suceda o no".

Qué puede aportar Hjulmand: "Quiero aportar mi calidad en el pase, control, posesión, ayudar a los jugadores defensivos para mostrar sus cualidades, aportar, hacer que ellos sean buenos. En términos defensivos proteger la defensa par no encajar. Ese equilibrio entre líneas es mi calidad y es lo que quiero aportar".

Eje entre defensa y ataque: "Sí, creo que puedo serlo. El equilibrio entre ataque y defensa, aportar creatividad, dar libertad a los jugadores de delante, pero también aportar calma en defensa, sacar la jugada, luchar, no encajar, porterías a cero. Eso quiero aportar".