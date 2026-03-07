Jesús Pérez Baraja 07 MAR 2026 - 10:47h.

ValladolidEl Málaga CF y el Real Valladolid miden sus fuerzas este sábado a partir de las 21.00 horas en el Estadio de La Rosaleda de la ciudad andaluza. El partido corresponde a la Jornada 29 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Aunque aún no se conoce la convocatoria en el Málaga, Juan Funes ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto blanquivioleta. Después de ganar (0-1) ante el Granada CF en el Estadio Nuevo Los Cármenes de la localidad nazarí el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-3-3. Con las bajas del sancionado Carlos Puga y de los lesionados Einar Galilea, Álex Pastor, Moussa Diarra, Darko Brasanac, Luismi Sánchez y Ramón Enríquez, y con la presencia de algunos jugadores con ficha de filial, el técnico lojeño podría incidir en la idea mostrada en los anteriores partidos. Guiándonos por la filosofía de Funes y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquiazul, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

Alfonso Herrero; Jokin Gabilondo, Diego Murillo, Francisco Montero, Rafita Garrido; Carlos Dotor, Izan Merino, Dani Lorenzo; David Larrubia, Carlos Ruiz Chupete, y Julen Lobete.

Conocida una convocatoria de 23 jugadores en el Pucela, Fran Escribá ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto malacitano. Después de vencer (1-0) ante la SD Huesca en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con las bajas de los lesionados David Torres, Amath Ndiaye y Guille Bueno, el técnico valenciano podría variar algunos nombres. Guiándonos por la filosofía de Escribá y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquivioleta, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

Guilherme Fernandes; Iván Alejo, Pablo Tomeo, Mohamed Jaouab, Carlos Clerc; Stanko Juric, Julien Ponceau; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Sergi Canós Tenés; y Marcos André de Sousa.