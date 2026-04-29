Ángel Cotán 29 ABR 2026 - 10:23h.

Centrocampista de corte defensivo

El Big Data predice el ascenso y descenso de LALIGA Hypermotion

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El Deportivo de La Coruña sigue inmerso en su objetivo de regresar a LALIGA EA Sports. Tras cosechar tres empates y dos victorias en las últimas cinco jornadas, el equipo que dirige Antonio Hidalgo no pierde la estela del Almería y se encuentra a dos puntos de asaltar la zona de ascenso directo. Todos los esfuerzos se centran en las 'finales' que restan, aunque desde la lejanía colocan al club herculino tras los pasos de un centrocampista de futuro.

Desde Sudamérica apuntan a un interés deportivista sobre Jesús Castillo. El periodista Rudy Galetti, experto en materia de fichajes, arroja más detalles de este seguimiento condicionado a un hecho clave y por el que ya habría un precio fijado.

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Quién es Jesús Castillo, centrocampista que sitúan en la órbita del Deportivo

El nombre de Jesús Castillo está siendo relacionado con el Dépor, siempre y cuando consiga el ascenso a la Primera División. Se trata de un joven centrocampista de 24 años, internacional absoluto con Perú y que milita actualmente en el Club Universitario de Deportes de la primera categoría peruana. De gran envergadura y corte defensivo, el mediocentro tiene contrato en vigor hasta diciembre del próximo 2028.

La citada fuente coloca al Deportivo de La Coruña en una puja en la que también figuran equipos como Panathinaikos, Internacional y Cruz Azul. Su club estaría dispuesto a escuchar ofertas, pero fija su precio de salida en el millón de euros. En el pasado verano, Universitario de Deportes pagó 250 mil euros por su traspaso desde el Gil Vicente portugués, por lo que estaría abierto a hacer negocio con él.

Este rumor no desvía la atención del Dépor. El próximo viernes 1 de mayo, a las 18:30 horas, el conjunto que dirige Antonio Hidalgo afronta la primera de sus cinco 'finales' ante el Leganés. Sus siguientes rivales serán Cádiz CF, FC Andorra, Real Valladolid y UD Las Palmas.