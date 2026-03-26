Pablo Sánchez 26 MAR 2026 - 09:17h.

El cabreo de Manolo González en el arranque del Espanyol - Getafe: dos goles anulados y posible penalti no señalado

Desconfía de lo que pueda pasar con las revisiones posteriores

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Las acciones polémicas en los terrenos de juego salen a debate casi a diario. Los arbitrajes, siempre en el punto de mira, generan controversia y opiniones opuestas. Herramientas como la de 'Tiempo de revisión', donde cada semana se analizan los aciertos y los errores de los colegiados, tampoco está exento de dudas.

El último argumento expuesto sobre Tiempo de Revisión y las polémicas arbitrales lo puso sobre la mesa Manu Carreño en el programa El Larguero de la Ser. El presentador ironiza con qué pasara en la última jornada cuando esta herramiento se ponga en funcionamiento dos días después de que haya terminado la temporada una vez pase la última jornada.

Centro las críticas sobre lo que podría cambiar en la clasificación cualquier error que saliera a la luz a posteriori. Carreño se muestra claro con su postura de la siguiente forma:

"A ver en la última jornada o la penúltima qué gracia hace que salga un video de Tiempo de Revisión el martes por la tarde diciendo que el árbitro que se ha equivocado mandando a segunda o dándole el título a este o al otro o que este equipo desciende por este error, resulta que el árbitro se equivocó pero qué le vamos a hacer. Que te vaya bien en segunda. Cuidado con los últimos vídeos de Tiempo de Revisión que en vez de Faemino y Cansado se convierte en una novela de Stephen King".

Manu Carreño y los porteros con España

La convocatoria de cuatro porteros con la selección española por parte de Luis de la Fuente también ha dado mucho que hablar estos días. Manu Carreño le resta importancia a cualquier cábala. "Por primera vez en la absoluta va a debutar Joan García, que ha estado en todas las categorías inferiores. Esto no significa que se caiga Unai Simón, David Raya o Álex Remiro. Son cuatro porteros para ganar tiempo de cara a la lista definitiva del Mundial".