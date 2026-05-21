El Betis inaugura su nueva Oficina de Atención al Bético en La cartuja

Álvaro Borrego 21 MAY 2026 - 13:29h.

El club cumple con su compromiso de retomar la atención presencial

Pellegrini y Manu Fajardo, de la mano en la planificación del Betis

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El Real Betis Balompié retomará la atención presencial en el Estadio de La Cartuja a partir de este lunes 25 de mayo con la inauguración de la nueva sede de la Oficina de Atención al Bético (OAB). Esta apertura responde al compromiso adquirido por el Club durante la pasada Junta General de Accionistas y llega tras varios meses de trabajo dedicados a la adaptación de las nuevas instalaciones con el objetivo de ofrecer un servicio cercano, eficiente y a la altura de las expectativas del beticismo.

La nueva OAB está ubicada entre las puertas 16 y 1 del Estadio de la Cartuja, entre las gradas de Gol Norte y Preferencia. La Oficina abre sus puertas en un momento clave, con la campaña de socios de la temporada 2026/27 en el horizonte. El horario de atención será de lunes a jueves, de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, y los viernes, de 10:00 a 14:00 horas.

Canales de atención digitales

Además de la atención presencial, el Real Betis Balompié seguirá potenciando sus canales de contacto habituales: el correo electrónico atencionalbetico@realbetisbalompie.es y el formulario de contacto disponible en la página web oficial.

Asimismo, aquellos aficionados que no puedan desplazarse a La Cartuja podrán solicitar una atención más personalizada mediante videollamada o llamada telefónica, gestionando ambas opciones en el correo electrónico indicado anteriormente.

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Sistema de citas previas

Como novedad, la OAB ofrecerá atención con y sin cita previa. Para reservar cita, los aficionados podrán hacerlo desde la web oficial del Real Betis Balompié, en Atención al Bético > Solicitar cita. Una vez completada la reserva, recibirán un correo electrónico de confirmación.

En la oficina, para agilizar la atención, será necesario introducir el DNI en el sistema. Los aficionados con cita tendrán prioridad sobre quienes acudan sin ella. El Club informa que este servicio se encuentra en fase experimental y se irá implementando progresivamente. Para mejorar la atención a los aficionados verdiblancos, el equipo de la OAB se ha reforzado con dos personas más.

Continuidad de un proyecto estratégico

Con esta inauguración, el Real Betis Balompié da continuidad en La Cartuja a uno de los proyectos más relevantes de su Plan Estratégico de 2015, que apostaba por un club más participativo.

La primera Oficina de Atención al Bético se inauguró el 21 de junio de 2016 en el Estadio Benito Villamarín y se convirtió desde entonces en el principal punto de atención personalizada a socios, accionistas, peñistas y aficionados hasta su cierre temporal, nueve años después, con motivo del traslado a La Cartuja.