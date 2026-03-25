Álvaro Borrego 25 MAR 2026 - 12:40h.

El canterano reconoce que el Betis es "el único lugar" en el que quiere estar

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Pablo García no participa con el primer equipo del Real Betis desde el pasado 22 de enero. Dos meses sin minutos en la élite, lo que le ha motivado a regresar puntualmente al filial para no perder ritmo de competición y sobre todo recuperar la confianza que siempre ha tenido en su trayectoria, habiendo destrozado todos los registros posibles en la cantera. El canterano trabaja cada día para dar lo mejor de sí y mantiene la ilusión de poder volver a tener protagonismo a las órdenes de Manuel Pellegrini, siendo consciente de la altísima competencia que hay en su posición. El extremo criado en Alcosa sueña con "levantar la Europa League" y asegura, en su entrevista para Radio Marca, que nunca se planteó salir, siendo este "el único lugar" en el que quiere estar.

Su manera de entender el fútbol: "Intento jugar como yo sé, me da igual el escenario. Me gusta ser descarado, me gusta driblar e intentar este tipo de recursos. A mí me gusta el fútbol de calle, me gustaba salir a la plazoleta a jugar. Es lo que llevo haciendo desde pequeño y creo que es clave para poder jugar al máximo nivel".

Bético desde chiquitito: "Soy bético desde siempre, estoy en el club desde los 7 u 8 años. Iba al estadio con mi padre desde que era chico, hemos estado en todas las zonas del campo, y ahora poder jugar ahí es un sueño. Desgraciadamente no lo piensas en el momento porque todo va muy rápido pero de vez en cuando echas la mirada atrás y uno está orgulloso de lo que ha vivido, pero también por lo que queda".

Cómo ve su falta de minutos en los últimos meses: "Estoy tranquilo. A veces hay que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante. Me están viniendo bien estos partidos con el filial, porque sigo compitiendo en la misma línea que he tenido toda la vida. Con ganas e ilusión de que el míster siga confiando en mí. Lo importante es seguir trabajando y confiar".

¿Ha pensado Pablo García en salir alguna vez? “Siempre he pensado solo en el Betis. Ahora mismo es lo único que pienso. Pienso en el día a día con el Betis, que es el que me da de comer y es el sitio donde me gustaría estar siempre. Es el club donde quiero estar. Tengo esa paciencia y tranquilidad de saber que estoy trabajando bien y pensar que el míster algún día va a ponerme como titular o darme algunos minutitos que ya hace tiempo que no tengo".

El aspecto mental: “El tema mental es lo más importante. Si no estás bien mentalmente, el resto no fluye. Tengo mucha ayuda de las personas que me quieren y mucha fe en mí mismo. Sigo pensando que todo irá a mejor, tengo personas cerca que me quieren y me transmiten esa buena vibra para ir a jugar con una sonrisa".

La situación del Sevilla: "Ellos están pasando un momento que le toca a todos los equipos grandes, el Betis también estuvo en Segunda y en posiciones muy alejadas de las deseadas. Seguramente se repondrán porque son un club bastante grande y en poco tiempo volverán a estar cerca nuestra".

Sus sueños por cumplir: "Ganar la Europa League sería un sueño. El Betis nunca lo ha conseguido y formar parte de eso sería algo increíble. Queremos clasificarnos por Liga o ganando Europa. Es lo que todos deseamos".