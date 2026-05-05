Competicion:
El divertido baile del Chimy Ávila y Nelson Deossa en mitad del entreno del Betis
El Betis mira con optimismo al final de la temporada
Las confesiones entre Nelson Deossa y Antony antes del entrenamiento
Aún no está todo decidido, aún no ha terminado la temporada, pero en el Betis se nota, nuevamente, el buen ambiente. Las últimas victorias verdiblancas, sumadas a los resultados cosechados por sus rivales, han permitido a los de Manuel Pellegrini recuperar la alegría y, para muestra, el divertido baile que protagonizaron Chimy Ávila y Nelson Deossa en la última sesión de entrenamiento.