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El divertido baile del Chimy Ávila y Nelson Deossa en mitad del entreno del Betis

El divertido baile entre el Chimy Ávila y Nelson Deossa
Captura del divertido momento entre los jugadores. Kiko Hurtado
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Aún no está todo decidido, aún no ha terminado la temporada, pero en el Betis se nota, nuevamente, el buen ambiente. Las últimas victorias verdiblancas, sumadas a los resultados cosechados por sus rivales, han permitido a los de Manuel Pellegrini recuperar la alegría y, para muestra, el divertido baile que protagonizaron Chimy Ávila y Nelson Deossa en la última sesión de entrenamiento.

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