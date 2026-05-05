Pepe Jiménez Sevilla, 05 MAY 2026 - 11:03h.

El Betis mira con optimismo al final de la temporada

Las confesiones entre Nelson Deossa y Antony antes del entrenamiento

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Aún no está todo decidido, aún no ha terminado la temporada, pero en el Betis se nota, nuevamente, el buen ambiente. Las últimas victorias verdiblancas, sumadas a los resultados cosechados por sus rivales, han permitido a los de Manuel Pellegrini recuperar la alegría y, para muestra, el divertido baile que protagonizaron Chimy Ávila y Nelson Deossa en la última sesión de entrenamiento.