Basilio García Sevilla, 01 MAY 2026 - 10:48h.

Amarrar el quinto puesto reportaría grandes beneficios al Betis en todos los aspectos

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El Real Betis Balompié está cerca de abrochar el quinto puesto al final de LALIGA EA SPORTS. Para ello, necesita ganar este domingo al Real Oviedo en el Estadio de La Cartuja, y si eso es así la consecución del objetivo estará prácticamente confirmada. A falta de 15 puntos por disputar, aventaja en seis al Getafe y al Celta de Vigo y en siete a la Real Sociedad, sus principales perseguidores. En el caso de los donostiarras, además, ya tienen asegurada la clasificación para la UEFA Europa League al haber ganado hace dos semanas la Copa del Rey, precisamente en la casa provisional de los verdiblancos.

Con todos estos ingredientes, amarrar la quinta plaza es un objetivo al alcance de la mano que, además, puede reportar muchas cosas positivas al club. Para empezar, históricamente, pues el Betis solo ha mejorado esa posición en seis ocasiones en toda su trayectoria en la máxima categoría del fútbol español. Fue campeón en la 1934/35, tercero en la 63/64 y en la 94/95, y cuarto en la 33/34, la 96/97 y la 2004/05. Además, ha sido quinto en otras cinco ocasiones, siendo la última en la 21/22, precisamente el primer año de Manuel Pellegrini como entrenador verdiblanco.

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Además de la historia, también hay beneficios económicos en juego, pues para el reparto de los derechos televisivos del próximo año se tiene en cuenta la posición en la que quede cada equipo en un porcentaje del 25%. Cuanto más arriba, obviamente, mejor. En concreto, de ser quinto se embolsaría 29,07 millones por el concepto de clasificación, el sexto percibe 22,61 ‘kilos’, el séptimo 16,15 y el octavo 11,31. La diferencia entre quedar quinto y sexto es de prácticamente 6,5 millones de euros.

Y el prestigio europeo

Asimismo, ser quinto te asegura una plaza en la UEFA Europa League, y de quedar sexto la clasificación sería para la UEFA Conference League salvo que fuera la Real Sociedad la que acabara en la quinta plaza. La séptima plaza podría dejar sin clasificación europea si los donostiarra acaban más debajo de ese puesto.

La traca final ya no depende del Betis, sino del duelo en las semifinales europeas de España -Atlético de Madrid y Rayo Vallecano- y Alemania -Bayern de Múnich y Friburgo-. De momento, los dos equipos madrileños han sumado más puntos en la carrera por la plaza extra de Champions, mientras que los germanos han caído derrotados en los partidos de ida.

Las noticias son buenas, pero no definitivas. De confirmarse, la quinta plaza daría acceso a la máxima competición continental, la sexta a la UEFA Europa League y la séptima a la Conference. Si los verdiblancos cuadran el objetivo, entrarían por segunda vez en su historia en la Champions y la satisfacción sería también en el apartado económico, pues la lluvia de millones que cae cuando se juega el torneo más seguido del mundo es incomparable.